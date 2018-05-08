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Торжественный прием ветеранов ВОВ в посольстве РФ в Абхазии

Праздник победителей: ветераны двух войн встретились в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (11)
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В преддверии Дня Победы в Посольстве России в Абхазии встретились ветераны Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.

О том, как прошел праздник, что вспоминают виновники торжества и почему российский дипломат заговорил на абхазском языке, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Была война

Встреча ветеранов двух войн перед Днем Победы в Великой Отечественной войне уже стала традицией. Посольство России в Абхазии, "Ассоциация женщин инвалидов участниц боевых действии" и Государственный музей Боевой Славы приготовили настоящий праздник для победителей.

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с наступающим Днем Победы в Культурно-деловом центре Дом Москвы в понедельник 7 мая
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ветеранов Великой Отечественной поздравили в "Доме Москвы" в Сухуме

На чествование ветеранов пришли не только их близкие родственники, но и высокие чиновники, представители государственных и общественных организаций, деятели культуры. Сами виновники торжества говорили мало, больше слушали, наблюдали за происходящим вокруг и, конечно же, принимали поздравления.

Один из ветеранов Великой Отечественной войны Бахчиман Камалян после победы над фашизмом попал в Абхазию. Здесь около 25 тысяч военнопленных строили дороги.

"Дорога в Ачадаре, в Верхней Эшере, гумистинский мост – все это строили пленные немцы. Мы их контролировали. Сам я из Армении, но в 1947 году, когда Сталин отпустил военнопленных, я решил остаться в Абхазии. Мне здесь очень понравилось", — поделился своей историей 92-летний ветеран.

94-летний Филипп Артюх из Сухума на вопрос журналиста о том, сколько ему лет, обратился за помощью к своей супруге, с которой он уже больше семидесяти лет. Но события, связанные с войной, он помнит отчетливо. Службу проходил в 351-й стрелковой дивизии в Северной Осетии. Он и его товарищи, по словам ветерана, занимались светомаскировкой жилых помещений и военных объектов.

 

 

 

Торжественный прием ветеранов ВОВ в посольстве РФ в Абхазии

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Торжественный прием ветеранов ВОВ в посольстве РФ в Абхазии

Предложил орехи, руку и сердце: супруги Артюх вместе 71 год>>

Свой столетний юбилей в апреле 2018 года отмечал ветеран Великой Отечественной войны Арсен Чакрян, который при жизни стал настоящей легендой. Он единственный из всех ветеранов Абхазии, который принимал участие в первых двух военных парадах на Красной площади.

"Атмосфера на параде была радостная, но строгая. Лишние разговоры не вели, потому что смотрел Сталин", — рассказал обладатель более 40 наград Арсен Чакрян.

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Ветеран Великой Отечественной войны Баграм Терзян все еще слышит голоса и крики своих боевых товарищей, которые были ранены во время столкновений с врагом. Об этом рассказала его невестка Гаянэ Нерсесян.

"Он мне рассказывал, что по сей день слышит голоса и крики раненых, которые лежали на поле боя. Часто вспоминает случай, когда один на руках донес раненого солдата до госпиталя и о том, как его контузило во время бомбежки. Где именно это было я не знаю, но то, что пережили наши ветераны, вызывает боль в сердце", — сказала она.

Раиса Гвинджия – ветеран Отечественной войны народа Абхазии призналась, что ей впервые довелось присутствовать на такой встрече.

"Я была медиком. Когда наши бойцы Западного и Восточного фронта встретились, я была в Ткуарчале вместе с ранеными. С первого и до последнего дня войны мы верили, что обязательно победим, но то, что я чувствовала в тот момент, словами передать очень сложно", — поделилась воспоминаниями она.

Слова и песни в честь героев

Директор Госмузея Боевой Славы Мзия Бейа пожелала ветеранам долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове поблагодарил героев за то, что они подарили будущим поколениям возможность жить, мечтать и творить.

Всех присутствующих на встрече удивил российский дипломат Юрий Ясносокирский, который начал свою речь даже не со слов, а с целых предложений на абхазском языке и без ярко выраженного акцента. Такая смелость была вознаграждена бурными аплодисментами.

Торжественный прием ветеранов ВОВ в посольстве РФ в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный прием ветеранов ВОВ в посольстве РФ в Абхазии

"Я не случайно произнес эти приветствия на русском и абхазском языках. Народы Абхазии и России, как и другие народы Советского Союза имеют общую историю и культуру, но самое знаменательное событие – это День Победы, который объединяет всех. Очень символично, что посольство РФ совместно с Государственным музеем Боевой Славы и "Ассоциацией женщин инвалидов участниц боевых действий" отмечает этот праздник вместе. Большая в этом заслуга наших абхазских друзей", — подчеркнул он.

Председателю Союза ветеранов Гудаутского района Илье Ачба, как сказал он сам, всего-навсего 96 лет, и он заранее пригласил всех на свое столетие.

Для ветеранов и гостей торжества выступили звезды абхазской эстрады. С песней "Дорогие мои старики" на сцену вышли Анатолий Алтейба, Мзия Бейа и Мана. Зал слушал их стоя, а некоторые не могли сдержать слез.

Торжественный прием ветеранов ВОВ в посольстве РФ в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный прием ветеранов ВОВ в посольстве РФ в Абхазии

С первых аккордов легкую грусть развеяла композиция "Смуглянка" из фильма "В бой идут одни старики" в исполнении солиста государственного камерного оркестра Астамура Квициния. Энергичные мотивы мелодии и задорное выступление артиста многих заставили пуститься в пляс.

Не удержался и пригласил на вальс Мзию Бейа дипломат Юрий Ясносокирский.

Торжественный прием ветеранов ВОВ в посольстве РФ в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Торжественный прием ветеранов ВОВ в посольстве РФ в Абхазии

Ветераны Великой Отечественной войны не уступали "молодежи", и как только Анатолий Алтейба запел "Офицеры" Олега Газманова, самые энергичные из них пригласили дам на медленный танец.

Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (11)



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