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Змеи

Не питон и не гадюка: безобидные пострадали в Гудауте

© Фото: Абхаз Авто
В Абхазии
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Фотографии убитых в Гудауте змей взволновали общественность Абхазии. Питон или гадюка, пытались определить пользователи социальных сетей.

Какие рептилии оказались не в нужном месте и не в нужное время, рассказал в интервью корреспонденту Sputnik директор Института экологии Роман Дбар.

Анжелика Бения, Sputnik

Убитые в городе Гудаута местными жителями змеи не гадюки и не питоны, сказал директор Института экологии Академии Наук Абхазии Роман Дбар. Это часто встречающиеся в Абхазии пресмыкающиеся, которые водятся во всех реках республики.

Питоны, анаконды, аспиды, бушмейстеры и тому подобные змеи, к счастью, не водятся в Абхазии, успокаивает Дбар.

"Убиты абсолютно безобидные змеи, которых нужно охранять. В данном случае речь идет о самом распространенном представителе пресмыкающихся – водяном колхидском уже. Змеи были сфотографированы близко. При этом, рядом нет предметов, с помощью которых можно было бы определить их толщину, к примеру, спичечной коробки. Поэтому и создается впечатление огромных размеров. Головы раздавлены, размеры определить сложно", – добавил Дбар, разглядывая фотографии.

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Водяной уж – самая длинная змея в Абхазии. По литературным данным, ее длина достигает почти двух метров. 1,80 сантиметров – максимальный размер, который был зарегистрирован, уточнил Дбар.

Период спаривания змей наступает обычно в мае, когда они восстановили свои силы поле зимы. На фотографии из социальных сетей изображены пять змей одного вида, который собрались вместе для продолжения потомства, однако оказались не в том месте и не в нужное время, добавил эколог.

"В отличие от обыкновенных ужей, у колхидского водяного ужа отсутствуют пятна на голове. Его очень часто путают с ядовитыми змеями. Из-за длины этот уж выглядит весьма устрашающе. Если сравнить его с гадюкой, у ужа тело сужается от головы к хвосту плавно, а сам хвост достаточно длинный. У гадюки хвост короткий и обрубается резко. Ужи могут быть разного окраса. Лакомятся они только лягушками, рыбой и ракообразными", – сказал Роман Дбар.

Змеи

                        ©
                    Фото:  Абхаз Авто
Змеи

Фауна Абхазии небогата на ядовитых змей. В республике водятся шесть видов, из которых ядовита только гадюка. Кавказская гадюка – пугливое создание, не многим посчастливилось в жизни с ней встретиться. В основном, она попадается охотникам и пастухам. По цвету понять гадюка или нет не получится, так как окрас этой змеи разнообразен. У гадюки, в отличие от ужа, крупная плоская голова, четкая шейная перетяжка и резко утолщающееся туловище. Яд кавказской гадюки для здорового человека не смертелен, зависит, конечно, от количества яда и состояния человека, утверждает Роман Дбар.

По его словам, змеи в Абхазии – сокращающийся класс рептилий. Мест обитания змей становится меньше освоения земель под сельскохозяйственные угодья, сопровождающееся осушкой болот и вырубкой леса.

"У нас нет пока своей Красной книги, но во многих соседних странах большая часть змей занесена в нее. Призыв в этой ситуации простой – несмотря на существующий страх перед ними, который носит естественный характер, современный человек должен понимать, что это часть фаунистического богатства страны, что есть необходимость охранять и сохранять змей, даже если это ядовитое животное", – отметил эколог.

За редким исключением змеи никак не демонстрируют агрессивность. Они быстро уползают при появлении человека. Бывают случаи, что самка демонстрирует угрозу, защищая свое потомство. Это вполне оправданное поведение, и за этой агрессивностью никакой угрозы не существует, добавил Дбар.

Люди змеям неинтересны. Незваные гости могут наведаться только за насекомыми и лягушками. Если вы страдаете герпетофобией (боязнь пресмыкающихся – ред.), держите свое место обитания в чистоте: избавьтесь от зарослей и колючек, стригите газон, заведите домашнюю птицу – змеи ее боятся. А если вы решили отправиться высоко в горы, наденьте плотные штаны и ботинки, которые не пробьют зубы гадюки.




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