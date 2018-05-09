Дерзкий парень из Абхазии: боевой путь Михаила Авидзба

О том, как житель села Лыхны Михаил Авидзба отправился на фронт Великой Отечественной войны, о его подвигах и трогательных письмах домой, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Каждое утро Гугу Авидзба медленно поднималась на балкончик дома, садилась на скамейку и долгими часами смотрела на дорогу. Так она ждала возвращения сына Михаила. Вот-вот он откроет калитку и звонким голосом крикнет: "Здравствуй, мама!"

Михаил Авидзба последний раз встретился со своей семьей в 1942 году. После окончания школы он сразу же ушел на фронт. 16 декабря 1944 года маме Михаила Гугу Авидзба пришла похоронка. Но она все же до конца своих дней не верила в смерть сына. Гугу Авидзба каждое утро повторяла свой "обряд" – садилась на балконе и ждала. Но Михаил так и не возвращался.

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Тогда Рауф Авидзба, младший брат Михаила, решил проследить его боевой путь. Он ездил по России, встречался с фронтовыми товарищами и командирами Михаила, вел с ними регулярную переписку. Так Рауф по крупицам составил военную историю старшего брата.

Все это время документы, напечатанные на старой желтой бумаге, в семейном архиве бережно хранила племянница Михаила Гунда Авидзба. Перед 73 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне документы и письма Михаила Авидзба попали в руки корреспондента Sputnik.

Малая земля, Керчь, Крым

Михаил Авидзба из села Лыхны ушел служить в ряды Красной армии в самый разгар войны. Его боевой путь начался на Таманском полуострове. Воин из Абхазии участвовал в освобождениях Керчи, Новороссийска, Крыма, Ялты, воевал в Польше, Венгрии и Чехословакии.

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Как рассказывали боевые товарищи Михаила, он всегда был на передовой, о нем писали в газетах, был примером для других воинов.

"Миша выполнял боевые задания командования, смело уничтожал и бил врага, был разведчиком в полку, о его боевых действиях говорили в то время в полковых газетах", – рассказали Рауфу Авидзба фронтовики.

Михаил попал в отряд особого назначения. По словам командира, капитана Короткова, Михаил проявил себя настоящим "охотником на фашистов". Впоследствии его стали называть "дерзким".

Михаил часто писал письма домой. Свою первую весточку он отправил матери из Хосты, где он лежал в госпитале после тяжелого ранения. Михаил Авидзба на пароходе плыл вместе с командованием в Геленджик. Неожиданно их судно настигли два десятка "мессершмитов". Пароход стали обстреливать с воздуха. Тогда Михаил предложил прыгать в море. Авидзба вместе с другими солдатами доплыл до берега. Но затем попал в госпиталь на три месяца и 20 дней.

В письме он попросил мать приехать с младшей сестрой Дучкой. Михаил очень скучал по ней. Добраться до Геленджика из Абхазии в военное время было очень сложно. Но Гугу Авидзба исполнила просьбу сына. Она вместе с дочерью Дучкой отправилась в санбат. Но им не суждено было встретиться – разминулись. За день до приезда Гугу и Дучки командование отправило Михаила снова на фронт.

"Бабушка расстроилась, когда узнала, что не встретится с сыном. Села на ступеньки лестницы и стала рыдать в голос. Моя мама Дучка тоже испугалась, села рядом с бабушкой и стала плакать", – рассказала племянница Михаила Авидзба Диана Ахба.

© Sputnik Письма Михаила Авидзба

Последний путь

Далее боевой путь уже лейтенанта Авидзба лежал в Севастополь. Шесть дней шли ожесточенные бои. Михаилу Авидзба поручили уничтожить огневую точку немцев. Красноармеец из Абхазии решил сам выполнить приказ.

"Он незаметно пополз на линию фронта противника. Когда казалось, что цель уже почти достигнута, его заметили немцы. Пули веером ложились рядом с Михаилом, но ни одна из них не настигла его. Авидзба бросил гранаты в дот противника. За эту операцию его наградили медалью "За отвагу", – рассказал Рауфу Авидзба боевой товарищ Михаила Николай Лакербая.

Михаил Авидзба воевал в Венгрии, Албании, затем вернулся в Чехословакию.

Отряду, в котором был воин из Абхазии, поручили освободить детей из фашистского лагеря.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кварацхелия Сария Пишите мне почаще: письмо красноармейца Мыджита Пкин

"По словам командира Короткова, задачу Миша и его товарищи выполнили блестяще. Они освободили 1200 юных узников лагеря. Тогда он был представлен к ордену Богдана Хмельницкого. Но так и неизвестно, успели ему вручить или нет", – рассказала племянница Диана Ахба.

В Чешской столице шли ожесточенные бои. Красная армия наступала на деревню Дворянское.

"Но когда солдаты подошли к домам, заговорили вражеские пулеметы. Рота залегла. Нужно было немедленно поднять бойцов и броском вырваться вперед, иначе всех уничтожили бы. Раздался звонкий голос младшего лейтенанта: "Ребята, за мной, вперед!". Рота рванулась одновременно. Деревня была освобождена", – говорится в письмах сослуживцев Михаила.

10 декабря 1944 года Михаил написал очередное письмо домой. В нем он просит маму не беспокоиться за него.

"Здравствуй, мама! Я жив и здоров. Письма от вас получаю изредка, но получаю… Мама! Не беспокойся обо мне, близится День Победы, и скоро мы встретимся на земле Абхазии, и все отпразднуем День Победы. Привет от меня всем нашим. Целую вас всех", – написал он.

Письмо было последним. 16 декабря 1944 года Михаил Авидзба погиб в Чехословакии. Ему был всего 21 год.

"Каждый год внучатый племянник Миши Сандрик Гарцкия с фотографией героя участвует в шествии "Бессмертный полк". Фотографии, документы и письма – единственное, что говорит нам о Михаиле, память о котором мы бережно храним", – добавила Диана Ахба.

Лейтенант Авидзба награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями "За оборону Кавказа" и "За отвагу".