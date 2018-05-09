Скромный герой из Абхазии: история Арзамета Тания

Фронтовик Арзамет Тания был представлен к ордену Красной Звезды в 1946 году. Но при жизни награду он так и не получил. Спустя 73 года после Великой Отечественной войны родственникам Арзамета вручили удостоверение о награждении.

О том, как награда нашла героя, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Фронтовик Арзамет Тания воевал в рядах Красной армии с первых дней Великой Отечественной. Он был представлен к ордену Красной Звезды в 1946 году. Но при жизни ему не суждено было получить награду. В 1943 году после тяжелого ранения Арзамет попал в госпиталь. После же он возвратился домой, в родное село Дурипш. Арзамет Тания даже не знал, что был представлен к награде.

"Всегда вспоминаю разговор с отцом в день празднования 20-летия Победы в Великой Отечественной войне, тогда я был еще школьником. На праздничные мероприятия многие ветераны пришли в орденах, а отец был без наград. И мне было обидно, что он без ордена, когда другие ветераны при орденах. После окончания праздничных мероприятий я спросил у отца, почему у него нет наград, тогда как воевал он с первого дня войны, участвовал во многих боях, был тяжело ранен, стал инвалидом. На мой вопрос он ответил: "Воевал я за Родину, а не за награды, и мы отстояли ее, и это самая высшая награда для меня", – вспоминает сын Арзамета Алексей Тания.

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Тогда, как признался Алексей, он плохо понимал слова отца. Обида ослепила юношу. Но осознание пришло намного позже.

"Когда грузинские агрессоры начали войну с Абхазией, когда наши ребята встали на защиту нашей Родины, отдавая самое дорогое – свою жизнь, не думая о наградах. И вот тогда я до конца стал осознавать суть тех слов, сказанных отцом раньше. Он защищал Родину, а не преследовал ордена", – отметил Алексей Тания.

Арзамет Тания умер в 1975 году. После его смерти сын заинтересовался биографией. Решил проследить боевой путь отца.

"По своей натуре отец был очень скромным, о войне и службе в армии рассказывал мало. От него знали только, что в начале войны служил в Закарпатье, недалеко от границы в городе Дрогобыч, здесь он застал первый день войны, 22 июня 1941 года. Все остальное я узнал из сайта "Подвиг народа", — рассказал Алексей Тания.

Сын Арзамета Тания узнал, что в 1943 году отец участвовал в контрнаступлении советских войск под Харьковом.

"Как следует из наградного листа, отец в должности помощника командира взвода 56 мотострелковой бригады Западного фронта принимал участие в боях в районе города Изюм, где лично уничтожил одного немецкого разведчика. В этом бою отец был ранен. После длительного лечения в госпитале возвратился в родное село Дурипш инвалидом Отечественной войны II группы и продолжал работать ветфельдшером в селе", — вспоминает Алексей Тания.

Но больше всего шокировало Алексея другое. На сайте "Подвиг народа" он впервые узнал, что отец его был представлен к ордену Красной Звезды.

"Для меня и всех наших родственников это было неожиданностью. Потому что с момента его награждения прошло более 70 лет, и мы об этом не знали. Новость всеми близкими была принята одновременно и с радостью, и с грустью. Грустно от того, что отец умер, даже не зная, что еще в 1946 году был награжден такой высокой боевой наградой, как орден Красной Звезды, – добавил Алексей Тания.

В марте 2018 года в посольстве России в Абхазии родственникам Арзамета Тания вручили удостоверение о награждении боевым орденом.