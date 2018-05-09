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В магазине Премиум прошла акция посвященная Дню победы

Фронтовые сто грамм и сало: праздничный сюрприз для жителей Гудауты

© Sputnik
В Абхазии
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Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (29)
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В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники гудаутского торгового центра угощали жителей и гостей города фронтовыми ста граммами и удивили пенсионеров высокими скидками.

Бадри Есиава, Sputnik

Прошу к столу

В День Победы посетителей одного из магазинов торговой компании "Премиум" в Гудауте встречали нестандартно. У входа стояла девушка в военной форме советских времен и призывала всех подойти к столу, который вместо скатерти был накрыт военной маскировочной сеткой. Каждый желающий мог поднять фронтовые сто грамм и закусить салом, черным хлебом и солеными огурцами.

Руководство и сотрудники маркета постарались, насколько это возможно, создать атмосферу праздника и украсили холл военной атрибутикой. Больше всего внимание посетителей привлек уже потрепанный временем карабин, с которым многие фотографировались, и обязательно в каске.

Фляжки, вещмешки и ящики для патронов стали частью интерьера современного магазина, а лента с патронами вокруг терминала сотовой связи, пусть и ненастоящая, словно была напоминанием о нерушимой связи между прошлым и настоящим.

В магазине Премиум прошла акция, посвященная Дню Победы
© Sputnik Бадри Есиава
В магазине "Премиум" прошла акция, посвященная Дню Победы

Житель Гудауты Вячеслав Шамба был приятно удивлен такому креативному поздравлению и, конечно же, не мог пройти мимо, не сказав тост за здоровье ветеранов. Его товарищ Игорь Гагулия отметил, что было бы хорошо, если бы во всех магазинах Гудауты так тепло встречали посетителей в такой значимый для всего мира день.

"Такие поздравления всегда доставляют людям радость и придают праздничную атмосферу. Я бы хотел, чтобы во всех магазинах нашего города так было", — сказал посетитель торгового центра.

Татьяна Барциц, девушка, которая встречала гостей магазина и приглашала пройти к столу, рассказала, что военную форму советского солдата она заказала в одном из гудаутских ателье. На первый взгляд может показаться, что ткань очень плотная и, наверняка, в этой форме жарко, но сама Татьяна уверяет, что чувствует себя в ней комфортно.

Поделись добротой

Идея поздравить жителей и гостей Гудауты таким необычным способом разрабатывалась всем коллективом, рассказала директор торгового центра Лаура Гагулия.

"Нам хотелось поздравить людей с этим большим праздником, и всей командой придумали эту акцию. Жители и гости нашего города восприняли ее с большим интересом и удовольствием, что не может нас не радовать. Акция началась в 9:00 утра и продлится до закрытия магазина", — поделилась Гагулия.

В магазине Премиум прошла акция, посвященная Дню Победы
© Sputnik Бадри Есиава
В магазине "Премиум" прошла акция, посвященная Дню Победы

В День Победы сотрудники магазина также организовали акцию "Корзина доброты", суть которой заключается в том, что каждый желающий может сделать покупку для ветеранов Гудаутского района и положить ее на специальную полку. Все эти подарки передадут ветеранам по окончании акции.

"К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны в Гудаутском районе осталось очень мало, и мы решили сделать акцию, в рамках которой каждый, кто хочет им хоть чем-то помочь, может купить для них продукты питания и положить их на эту полку. Когда акция закончится, сотрудники нашей компании отвезут все эти подарки домой к каждому ветерану. Конечно же, мы сами приняли в ней активное участие", — подчеркнула Лаура Гагулия и добавила, что 9 Мая для всех пенсионеров Гудауты действует 73-процентная скидка на продукты питания, кроме молочной продукции.

В магазине Премиум прошла акция, посвященная Дню Победы
© Sputnik Бадри Есиава
В магазине "Премиум" прошла акция, посвященная Дню Победы

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море в годы Великой Отечественной Войны, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (29)

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