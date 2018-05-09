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Концерт посвященный Дню Победы

Праздник благодарности и гордости: в Сухуме День Победы отметили концертом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (34)
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О том, как прошел концерт ко Дню Победы в Сухуме, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Праздничные гуляния к 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне в столице Абхазии продолжились концертом. В 17:00 на театральной площади Сухума стали собираться жители столицы. Именно здесь, на набережной, под шум морских волн молодые абхазские певцы должны исполнить песни военных лет.

Концерт Победы традиционно начинается с песни фронтовикам "Дорогие мои ветераны". Зрители слушают стоя.

Концерт, посвященный Дню Победы

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Концерт, посвященный Дню Победы

"День Победы – день радости и грусти. Очень трогательные песни. Невозможно слушать без слез. У нас в Абхазии осталось немного ветеранов. И мы должны их беречь", – поделилась мнением жительница Сухума Асиат Шакрыл.

Многие пришли на концерт с фотографиями фронтовиков. Одна из таких — Марина Черкезия. Она вместе с дочерью принесла портрет матери Любови Авдеенко, которая участвовала в Великой Отечественной войне.

"Сегодня мы уже участвовали в шествии "Бессмертный полк". От памятника Неизвестному солдату прошли до памятника Жертвам репрессии. После мы пришли на праздничный концерт, – рассказала Марина Черкезия.

Для Марины и Любови Черкезия День Победы – главный праздник в году.

Концерт, посвященный Дню Победы

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Концерт, посвященный Дню Победы

"Моя мать Любовь Авдеенко – ветеран войны. Она участвовала в битве за Кавказ, воевала в Краснознаменной Таманской дивизии, на Малой земле, в Керчи, освобождала Севастополь, Балаклаву. Вернулась живой. Умерла мама в 1988 году. 9 Мая – великий день, этот день принес свободу не только народам Советского Союза, но и всему миру. Радостно, что в Абхазии празднование принимает такие обороты. Если, например, в 2015 году в акции "Бессмертный полк" участвовали всего 15 человек, то в этом году нас было более тысячи", – добавила Черкезия.

Посмотреть концерт пришли не только местные жители, но и туристы. Москвичка Елена День Победы впервые отмечает в Абхазии. Ее тронуло то, как в Абхазии искренне отмечают эту дату.

Концерт, посвященный Дню Победы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт, посвященный Дню Победы

"Нам все очень нравится: и концерты, и парад, и шествие "Бессмертного полка". Радует то, как искренне и празднично проходит этот день здесь. Людей много. Мы рады, что в День Победы мы попали в Абхазию", – призналась москвичка.

Концерт продолжился всем известными песнями "Здесь птицы не поют" и "Катюшей" в исполнении молодых абхазских певцов из Сухумского музыкального училища. Зрители на месте подпевали и подтанцовывали. Завершился концерт песней "День Победы".

Более 55 тысяч человек из Абхазии воевали на земле, в небе и море, из свыше 15 000 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

  • Концерт посвященный Дню Победы
    Концерт посвященный Дню Победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Концерт посвященный Дню Победы
    Концерт посвященный Дню Победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Концерт посвященный Дню Победы
    Концерт посвященный Дню Победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Концерт посвященный Дню Победы
    Концерт посвященный Дню Победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Концерт посвященный Дню Победы
    Концерт посвященный Дню Победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Концерт посвященный Дню Победы
    Концерт посвященный Дню Победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Концерт посвященный Дню Победы
    Концерт посвященный Дню Победы
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 7
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт посвященный Дню Победы
Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (34)



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