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Ветеранам Пицунды сделали подарок в честь Дня Победы

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (34)
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Курорт "Пицунда" и Администрация города в связи с празднованием 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне выплатили 10 тысяч рублей каждому ветерану, проживающему в городе Пицунда.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Асида Квициния. Ветеранам Великой Отечественной войны оказали материальную помощь в размере 10 тысяч рублей от РУП ОП "Курорт Пицунда" и  Администрации города, рассказал корреспонденту Sputnik руководитель отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Азамат Багателия.

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© Sputnik
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"В связи с празднованием 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне администрация города Пицунды и совместно с курортом оказали материальную помощь в размере десяти тысяч рублей каждому участнику войны, проживающему в Пицунда. На сегодняшний день в Пицунде проживает четыре ветерана Великой отечественной войны, Николай Толстых, Степан Вяткин, Анна Мандрикина и Анна Михайлова", — добавил заместитель главы администрации Пицунда Аляс Айба.

Более 55 тысяч человек из Абхазии принимали участие в Великой Отечественной войне, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

Темы:
73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне (34)

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