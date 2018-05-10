Смыр об исполнении бюджета 2017 года: не говорили о том, что деньги уведены

СУХУМ, 10 мая — Sputnik, Бадрак Авидзба. Если исполнительная власть понимала, что бюджет 2017 года не исполняется, его необходимо было секвестировать, депутаты не говорили о том, что деньги уведены, сказала председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр на расширенном заседании комитета.

"Мы говорили о другом — понимая, что бюджет не исполняется, мы увеличиваем бюджет, а потом не исполняем обязательства", — добавила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Никогда не исполнялся: Минфин Абхазии о ситуации с бюджетом 2017 года

Депутаты Парламента Абхазии 3 мая направили на проверку в Генеральную прокуратуру Абхазии отчет "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год".

"Из того, что говорили на брифинге бывший министр финансов Дмитрий Сериков, нынешний министр Джансух Нанба и заместитель министра Ирма Амичба, все абсолютно достоверно сказано с точки зрения отражения в целом бюджетного процесса. По цифрам мы нигде не расходимся, но у депутатов одно видение, у исполнительной власти — другое", — сказала она.

То, что бюджет не будет исполнен, было понятно по итогам девяти месяцев, заметила Смыр.

"Любому человеку, который может считать, было понятно. Мы видели, что у нас идет проседание бюджета? Понимали, что не состоялся курортный сезон, что к нам не приплыла рыба? Знали, а почему мы увеличиваем бюджет, а потом не исполняем его?" — сказала она.

В бюджете 2017 года остаются невыполненными расходные обязательства в 800 миллионов рублей, отметили депутаты.

"С чем не согласился Парламент? Парламент возмутило только одно, это то, что 22 декабря 2017 года исполнительная власть вышла к нам с тем, чтобы увеличить бюджет, как по доходам, так и по расходам, и на выходе нет кассового исполнения по обязательствам", — подчеркнула она.

Выступая на брифинге 8 мая, бывший министр финансов Дмитрий Сериков рассказал, что остаток средств в 800 миллионов рублей стал переходящим на 2018 год, так как деньги поступили в бюджет страны к концу 2017 года, и не было возможности их потратить.

© REUTERS / Kacper Pempel Кварандзия о неисполнении госбюджета Абхазии за 2017 год: могли не успеть

"По вопросу переходящего остатка — у нас они растут. Мотивируется это тем, что это целевые средства. Вопросов нет, но они же растут с геометрической прогрессией", — считает Смыр.

Дмитрий Сериков, выступая на брифинге 8 мая, сказал, что в случае, если у депутатов есть вопросы об исполнении бюджета, его нужно вернуть в Минфин на доработку.

"У нас в истории есть два прецедента по непринятию бюджета, в этом ничего страшного нет, с точки зрения оценки ситуации. Парламент принял решение подать дело в Генпрокуратуру", — отметила депутат.

Натали Смыр сказала, что ценит профессионализм Министерства финансов.

"У нас нет претензий к Министерству финансов. Никто не говорил о том, что Минфин некачественно работает, речь идет о системном сбое", — заметила она.

Говоря о невыполнении плана по доходам, на брифинге во вторник Дмитрий Сериков отметил рекордно низкие показатели посещения туристами Абхазии в 2017 году, отсутствие рыбного промысла и другие причины, которые повлияли на исполнение бюджета.