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Кабинет министров.

Девять ведомств подчинили Минэкономики Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Рауль Хаджимба освободил от должности премьер-министра Беслана Барциц и назначил на его место Геннадия Гагулия 24 апреля 2018 года.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik. На Министерство экономики Абхазии возложена обязанность руководства девятью ведомствами республики в соответствии с Указом президента Абхазии "Об утверждении структуры Кабинета Министров Республики Абхазия" от 30 апреля 2018 года, информация об этом опубликована на официальном сайте Минэкономики Абхазии в четверг 10 мая.

"Согласно Указу, министры дают руководителям соответствующих центральных органов государственного управления и государственных учреждений обязательные для исполнения указания, поручения и несут персональную ответственность за выполнение возложенных на указанные органы и учреждения функций", — говорится в сообщении. 

В список ведомств, контроль над которыми взяло Министерство экономики страны, вошли Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору, Госкомитет по управлению государственным имуществом и приватизации, Управление лесного хозяйства, Управление по землепользованию и кадастру, Управление по строительству и архитектуре, Управление по транспорту, Управление связи и массовых коммуникаций, Управление государственной статистики,  а также Служба государственного надзора за деятельностью в области связи.

Геннадий Гагулия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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24 апреля 2018 года президент Рауль Хаджимба освободил от должности премьер-министра Беслана Барциц и назначил на его место Геннадия Гагулия.

Нового главу правительства республики Геннадия Гагулия президент представил министрам в среду 25 апреля.

Хаджимба поручил министрам продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава.

Указы о назначениях членов нового состава Кабинета Министров Абхазии президент начал подписывать 25 апреля. 8 мая 2018 года Рауль Хаджимба назначил последнего министра, и состав Кабмина был окончательно сформирован.

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