Как абхазская певица спасла эстонскую оперу

Корреспондент Sputnik связался с Алисой Гицбой и поговорил о Таллинне, экстремальных ситуациях в жизни оперных певцов и о том, почему эстонцы считают Абхазию волшебной страной.

Лев Рыжков, Sputnik

Анна, Лиза и дважды Аида

- Дорогая Алиса Шалвовна! Вам, выросшей в благодатной Абхазии, не было ли холодно в далеком Таллинне?

— Что вы?! Таллинн — очень теплый, уютный город. Я его люблю. Номера в гостинице рядом с театром выходят окнами прямо на старый город – на шпили, крепости, башни, купола. Я всегда стараюсь погулять по этим улочкам. В них есть совершенно особая энергетика. Она заряжает позитивом, от нее хочется летать, петь. Этот город пленителен своей особой, северной красотой.

И в этот раз тоже я была очень рада тому, что есть возможность еще раз туда съездить, немножко побыть наедине с собой и спеть любимую партию "Аиды". Я очень благодарна своим эстонским друзьям, что они меня туда иногда приглашают. Потому что на самом деле – это всегда удовольствие.

- Вы частый гость в Эстонии?

— Да, Национальная опера Эстонии – театральная площадка, куда я приезжаю довольно часто. Я пела там и Анну Болейн, и Лизу в "Пиковой даме" и – уже дважды – Аиду. Поэтому я приезжаю в Таллинн, можно сказать, как к себе домой. В театре я знаю уже абсолютно всех. Меня всегда очень хорошо принимают.

- А на каком языке вы общаетесь с эстонскими коллегами?

— Все прекрасно говорят по-русски. Никаких проблем с коммуникацией не возникает.

© Фото: Facebook/Helikon-Opera/"Геликон-опера" Спектакль "Свадьбы Фигаро" Моцарта в постановке Дмитрия Бертмана. Марцелину играет Алиса Гицба

Тайны закулисных форсмажоров

- Жизнь оперных звезд людям представляется распланированной ровно и гладко. Но были ли в Таллинне какие-то истории, которые трудно забыть?

— С Эстонией у меня всегда связаны очень интересные истории. Стоит рассказать, как я в самый первый раз туда попала. Мой дебют в Эстонии был связан с оперой "Пиковая дама" Петра Ильича Чайковского. Сам спектакль шел в Таллинне довольно давно и успешно. Он был очень хорошо поставлен в классическом, традиционном стиле. И так получилось, что неожиданно, за день до спектакля, заболела исполнительница партии Лизы. Отменить спектакль было нельзя, но и заменить Лизу — некем. Нужна была такая певица, которая смогла бы спеть эту партию без репетиций. Прямо сразу. Что называется, с лету. Не оставалось времени для каких-то спевок.

- Кошмар какой! А что делают в таких случаях?

— К сожалению или к счастью, наша профессия из этого и состоит. Для театра — это рядовой случай, когда надо срочно по замене куда-то вылетать и за кого-то петь. Национальная опера Эстонии сотрудничает с московским театром "Геликон-опера". Таллиннцы тут же позвонили художественному руководителю Дмитрию Бертману. В панике, с просьбой срочно прислать кого-нибудь, кто мог бы спеть Лизу. А надо знать, что эстонский спектакль абсолютно другой, не тот, который идет в нашем театре.

Дмитрий Александрович немедленно позвонил мне, тем более что у меня как раз была открыта виза. Я как раз только что вернулась из Ниццы, хотела отдохнуть, но оказалось, что мне нужно на следующий день вылетать в Таллинн.

- То есть вы полетели выступать, ничего не зная о спектакле?

— Ну почему? Мне прислали видеозапись. Я сидела и смотрела ее, одновременно сверяясь с клавиром – но это уже в Эстонии. Потом я загримировалась, надела костюм, со всеми поздоровалась – с дирижером, певцами. Мне сказали: "Вот здесь выход, здесь – вход. Здесь – спальня Лизы, здесь – спальня графини". То есть просто показали географию сцены. И все! Но так как я видела спектакль, то уже о нем имела какое-то представление. Спектакль – это все-таки живой организм, довольно сложный. В него, конечно, надо вживаться. А получилось, что я влетела в этот спектакль и, можно сказать, спасла его.

- И с режиссером-постановщиком, наверное, у вас возникло мгновенное взаимопонимание?

— Так получилось, что в тот день не оказалось и режиссера! Спектакль ведь шел уже давно. А режиссер очень известный — Арме Микк. Он человек еще той, советской формации, того поколения монстров режиссуры. Конечно, ему про меня рассказали. Но, самое интересное, что через два дня мне снова пришлось возвращаться в Таллинн, потому что певица так и не выздоровела. А я уже была в своей стихии. Потому что спектакль я уже знала. Еще больше раскрепостилась и сделала даже больше, чем могла.

- И снова без режиссера?

— Уже с ним. После спектакля Арме Микк ко мне подошел и сказал: "Мне про вас очень много рассказывали. А я не мог поверить, что так бывает. Спасибо вам большое! У меня даже возникло ощущение, что мы вместе с вами уже работали в этой постановке". Он был очень доволен полученным результатом. Это было приятно, но и нервозно, конечно. Вот такая вот профессия у нас. Интересная, непростая, но богатая на сюрпризы.

© Фото: Facebook/Helikon-Opera/"Геликон-опера" Алиса Гицба исполняет роль Леоноры в серии спектаклей "Трубадур"

Не чужие люди

- А много ли эстонцы знают про Абхазию?

— Боюсь, что мало. Но я, со своей стороны, когда нахожусь в Таллинне, всегда стараюсь рассказывать о родине.

- Рассказываете сами? Или эстонцы интересуются?

— Часто бывает вот как. Мне говорят: "Вы не похожи на русскую. И фамилия у вас какая-то необычная". И тогда я начинаю объяснять, что хоть я и из Москвы, но вообще-то – из Абхазии. И они начинают расспрашивать – где это и что? И очень многие хотят приехать отдыхать, благодаря тому, что я, конечно, изо всех сил расхваливаю свою любимую страну. Они очень удивляются, что эстонцы для абхазов – не чужие люди. У нас же целые эстонские поселения есть в Абхазии.

- Для эстонцев, наверное, Абхазия – сказочная и недоступная страна?

— Зато тот, кто хоть раз побывал в Абхазии, не забывает этого никогда. Как невозможно забыть и Таллинн. Вот сколько человек побывало у меня в гостях – все они всегда вспоминают Абхазию с теплом и радостью. И готовы приехать снова. Очень много моих друзей, коллег из театра, бывало у меня в гостях – в Пицунде, в Сухуме. Надеюсь, что и эстонцы до нас доедут и узнают, что такое абхазское гостеприимство.