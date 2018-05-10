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Официальный представитель Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в ФРГ Вольфганг Матцке на встрече с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба

Президент Абхазии принял делегацию из Германии

© Фото : Пресс-служба президента Абхазии
В Абхазии
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Делегация из Федеративной Республики Германия во главе с официальным представителем Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в ФРГ Вольфгангом Матцке приехала в Абхазию с рабочим визитом 10 мая.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с делегацией из ФРГ 10 мая, об этом сообщает официальный сайт президента республики.

На встрече глава государства отметил, насколько важно донести до международного сообщества объективную информацию об Абхазии.

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял делегацию из Федеративной Республики Германия во главе с официальным представителем Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в ФРГ Вольфгангом Матцке

                        ©
                    Фото :  Пресс-служба президента Абхазии
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял делегацию из Федеративной Республики Германия во главе с официальным представителем Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в ФРГ Вольфгангом Матцке

"Что касается отношений, которые у нас складываются со странами Евросоюза, с другими государствами, которые готовы взаимодействовать с нами, для нас важно, чтобы нас слышали. Нам важно, чтобы о нас была объективная информация. Мы прошли сложный путь войны и послевоенного периода. Думаю, вам хорошо известно то время, когда мы были в блокаде. Мы практически выживали. Сегодня другая ситуация. Для нас важно, что выстраиваются отношения на уровне экономических вопросов, чтобы Абхазию лучше понимали окружающие государства. Как бы грузинская сторона ни пыталась представить, что Абхазия — это якобы оккупированная территория, думаю, эти попытки не пугают людей, готовых с нами сотрудничать. Мы выражаем вам благодарность, всем тем, кто содействует налаживанию сотрудничества", — сказал президент.

Президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава рассказала о работе официального представителя ТПП в Германии.

"Сегодня можно с уверенностью говорить, что вся работа, которую проводит господин Вольфганг Матцке, согласно тем целям и задачам, которые ставит перед ним Торгово-промышленная палата, приносит определенные положительные результаты. Об этом говорит работа, которая была проделана на протяжении нескольких лет, включая презентации абхазской продукции, участие Республики Абхазия в различных мероприятиях, в том числе в известной международной выставке "Зеленая неделя". Все это стало возможным благодаря работе, которую проводит наш официальный представитель", — добавила Мерцхулава.

Член делегации Микаель Голдшмидт поделился впечатлениями от Абхазии.

"Я в пятый раз в Абхазии. Всегда нахожусь здесь с удовольствием. Это маленькая прекрасная страна. Надеюсь, что мы можем помочь, чтобы с каждый годом здесь становилось лучше. Очень рад быть частью этой делегации. Огромное спасибо за гостеприимность. Мы собираемся инвестировать в Абхазию и надеемся внести вклад в экономическое развитие Абхазии", — сказал он.

В Германии открыли представительство ТПП Абхазии
ТПП Абхазии
Чача и аджинджух: в Германии открыли представительство ТПП Абхазии

Официальный представитель Торгово-промышленной палаты в Германии Вольфганг Матцке поблагодарил президента за прием и вручил ему памятный подарок.

"Спасибо вам, что нашли время. Мы очень рады находиться в Абхазии и тому, что вас интересует наша работа в Берлине. У нас есть подарок для вас. Это знак Берлина, медведь с изображением абхазского и немецкого флагов", — сказал Вольфганг Матцке.

Официальное представительство ТПП Абхазии в Германии было открыто в одном из фешенебельных районов деловой части Берлина в сентябре 2017 года.

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