Президент Абхазии принял делегацию из Германии

Делегация из Федеративной Республики Германия во главе с официальным представителем Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в ФРГ Вольфгангом Матцке приехала в Абхазию с рабочим визитом 10 мая.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с делегацией из ФРГ 10 мая, об этом сообщает официальный сайт президента республики.

На встрече глава государства отметил, насколько важно донести до международного сообщества объективную информацию об Абхазии.

© Фото : Пресс-служба президента Абхазии Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял делегацию из Федеративной Республики Германия во главе с официальным представителем Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в ФРГ Вольфгангом Матцке

"Что касается отношений, которые у нас складываются со странами Евросоюза, с другими государствами, которые готовы взаимодействовать с нами, для нас важно, чтобы нас слышали. Нам важно, чтобы о нас была объективная информация. Мы прошли сложный путь войны и послевоенного периода. Думаю, вам хорошо известно то время, когда мы были в блокаде. Мы практически выживали. Сегодня другая ситуация. Для нас важно, что выстраиваются отношения на уровне экономических вопросов, чтобы Абхазию лучше понимали окружающие государства. Как бы грузинская сторона ни пыталась представить, что Абхазия — это якобы оккупированная территория, думаю, эти попытки не пугают людей, готовых с нами сотрудничать. Мы выражаем вам благодарность, всем тем, кто содействует налаживанию сотрудничества", — сказал президент.

Президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава рассказала о работе официального представителя ТПП в Германии.

"Сегодня можно с уверенностью говорить, что вся работа, которую проводит господин Вольфганг Матцке, согласно тем целям и задачам, которые ставит перед ним Торгово-промышленная палата, приносит определенные положительные результаты. Об этом говорит работа, которая была проделана на протяжении нескольких лет, включая презентации абхазской продукции, участие Республики Абхазия в различных мероприятиях, в том числе в известной международной выставке "Зеленая неделя". Все это стало возможным благодаря работе, которую проводит наш официальный представитель", — добавила Мерцхулава.

Член делегации Микаель Голдшмидт поделился впечатлениями от Абхазии.

"Я в пятый раз в Абхазии. Всегда нахожусь здесь с удовольствием. Это маленькая прекрасная страна. Надеюсь, что мы можем помочь, чтобы с каждый годом здесь становилось лучше. Очень рад быть частью этой делегации. Огромное спасибо за гостеприимность. Мы собираемся инвестировать в Абхазию и надеемся внести вклад в экономическое развитие Абхазии", — сказал он.

ТПП Абхазии Чача и аджинджух: в Германии открыли представительство ТПП Абхазии

Официальный представитель Торгово-промышленной палаты в Германии Вольфганг Матцке поблагодарил президента за прием и вручил ему памятный подарок.

"Спасибо вам, что нашли время. Мы очень рады находиться в Абхазии и тому, что вас интересует наша работа в Берлине. У нас есть подарок для вас. Это знак Берлина, медведь с изображением абхазского и немецкого флагов", — сказал Вольфганг Матцке.

Официальное представительство ТПП Абхазии в Германии было открыто в одном из фешенебельных районов деловой части Берлина в сентябре 2017 года.