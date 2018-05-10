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Важно не опоздать: как выявить внутриутробные инфекции

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В Абхазии
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Российский врач-инфекционист Василий Шахгильдян провел круглый стол "Диагностика и лечение внутриутробных инфекций" в Центральной республиканской больнице в Сухуме 10 мая.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Проблема внутриутробных инфекций актуальна не только в Абхазии, но и во всем мире, сказал на круглом столе российский врач-инфекционист Василий Шахгильдян.

"Проблема комплексная, – сказал российский врач. – Она касается и гинекологов, которые наблюдают всю беременность женщины, и врачей, которые принимают роды, и неонатологов, и педиатров".

Профессор отметил, что и в России существуют проблемы правильного обследования беременных женщин. Будущим мамам необходимо периодически обследоваться у врача.

Если во время беременности женщина подцепила краснуху, герпес или другое инфекционное заболевание, то нужно своевременное и правильное лечение. Иначе у малыша может выявиться врожденная инфекция.

По словам российского профессора, патологию у ребенка могут обнаружить не сразу.

"Сначала он может быть абсолютно здоровым, но спустя какое-то время начинается отставание в развитии. Сегодня много патологий неврологического характера, они могут возникать из-за внутриутробных инфекций. И потому важно отклонения выявить еще во время беременности. Также важно своевременно обследовать ребенка. Не решен вопрос взаимодействия беременных женщин, новорожденных и детей неонатального возраста. Во многих неонатальных центрах даже нет инфекциониста. И в Абхазии наверняка есть дети с неврологической патологией", – поделился опасениями Шахгильдян.

Врач заполняет карту пациента
© Fotolia / Narong Jongsirikul
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Заместитель министра здравоохранения Абхазии Мактина Лакербая отметила актуальность темы внутриутробных инфекций в Абхазии.

"Речь идет об инфекциях, которые поражают беременную женщину, и о том, как они влияют на женщину и как в дальнейшем отразятся на здоровье новорожденного ребенка. Во всем мире не менее 10% новорожденных детей рождаются с таким диагнозом, – констатировала Лакербая. – Если будут проведены достаточно качественные лабораторные обследования, которые подтверждают наличие инфекции у беременной женщины и своевременно лечить ее, то вероятность рождения абсолютно здорового ребенка высока. Наш круглый стол посвящен тому, чтобы врачи были более бдительны в таких ситуациях".

Замминистра здравоохранения Абхазии отметила, что в Абхазии есть возможность для проведения качественной диагностики внутриутробных заболеваний.

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