Важно не опоздать: как выявить внутриутробные инфекции

СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Проблема внутриутробных инфекций актуальна не только в Абхазии, но и во всем мире, сказал на круглом столе российский врач-инфекционист Василий Шахгильдян.

"Проблема комплексная, – сказал российский врач. – Она касается и гинекологов, которые наблюдают всю беременность женщины, и врачей, которые принимают роды, и неонатологов, и педиатров".

Профессор отметил, что и в России существуют проблемы правильного обследования беременных женщин. Будущим мамам необходимо периодически обследоваться у врача.

Если во время беременности женщина подцепила краснуху, герпес или другое инфекционное заболевание, то нужно своевременное и правильное лечение. Иначе у малыша может выявиться врожденная инфекция.

По словам российского профессора, патологию у ребенка могут обнаружить не сразу.

"Сначала он может быть абсолютно здоровым, но спустя какое-то время начинается отставание в развитии. Сегодня много патологий неврологического характера, они могут возникать из-за внутриутробных инфекций. И потому важно отклонения выявить еще во время беременности. Также важно своевременно обследовать ребенка. Не решен вопрос взаимодействия беременных женщин, новорожденных и детей неонатального возраста. Во многих неонатальных центрах даже нет инфекциониста. И в Абхазии наверняка есть дети с неврологической патологией", – поделился опасениями Шахгильдян.

© Fotolia / Narong Jongsirikul Маммолог: как уберечься от рака груди

Заместитель министра здравоохранения Абхазии Мактина Лакербая отметила актуальность темы внутриутробных инфекций в Абхазии.

"Речь идет об инфекциях, которые поражают беременную женщину, и о том, как они влияют на женщину и как в дальнейшем отразятся на здоровье новорожденного ребенка. Во всем мире не менее 10% новорожденных детей рождаются с таким диагнозом, – констатировала Лакербая. – Если будут проведены достаточно качественные лабораторные обследования, которые подтверждают наличие инфекции у беременной женщины и своевременно лечить ее, то вероятность рождения абсолютно здорового ребенка высока. Наш круглый стол посвящен тому, чтобы врачи были более бдительны в таких ситуациях".

Замминистра здравоохранения Абхазии отметила, что в Абхазии есть возможность для проведения качественной диагностики внутриутробных заболеваний.