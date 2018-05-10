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Заведующий отделом Института ботаники Абхазии Сергей Бебия и Директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь во время подписания соглашения с сотрудничеством в области с сельского и лесного хозяйства, биологии, медицины, сохранении историко-культурного наследия и экологии

Академия наук Абхазии будет сотрудничать с Крымом и Севастополем

© Sputnik . Бадри Есиава
В Абхазии
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Основные направления двустороннего соглашения связаны с сотрудничеством в областях сельского и лесного хозяйства, биологии, медицины, сохранения историко-культурного наследия и экологии.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik, Бадри Есиава. Договор о сотрудничестве заключила Академия наук Абхазии с научными организациями Крыма и Севастополя в четверг 10 мая.

Соглашение подписали заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Абхазии Сергей Бебия и начальник управления РАН по содействию научных организаций Республики Крым и Севастополя, директор Никитского ботанического сада в Крыму Юрий Плугатарь.

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Сергей Бебия назвал подписание двустороннего соглашения не случайным событием, так как Сухумский и Никитский ботанические сады многое связывает.

"Никитский ботанический сад немного старше, чем наш Сухумский ботанический сад. Их руководители были в очень близких и дружеских отношениях, делились опытом и материалами по интродукции растений", — подчеркнул он.

В 1843 году, по словам Бебия, благодаря взаимодействию между ботаническими садами, впервые в Абхазию попали семена одного из китайских сортов чая, который в дальнейшем распространился по Кавказу.

Юрий Плугатарь признался, что никогда раньше не бывал в Абхазии, красота которой и разнообразие растительности произвели на него неизгладимое впечатление.

"Самое главное, что мы уже давно знаем о вас, дорогие наши коллеги, и обо всем вашем народе — это доброта и радушие. Мы уверены, что такое сотрудничество будет развиваться, и совместные экспедиции, которые мы уже начали проводить – это всего лишь первые шаги", — сказал Плугатарь. 

Директор Никитского ботсада рассказал корреспонденту Sputnik, что делегация из Крыма привезла абхазским коллегам около пятидесяти видов редких растений, которые пополнят коллекцию Сухумского ботанического сада.

Основные направления, указанные в договоре о сотрудничестве, связаны с сельским и лесным хозяйством, в чем Абхазия и Крым очень схожи, а также в области биологии, медицины, сохранения историко-культурного наследия, экологии.

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"Наш ботанический сад – это не просто ботанический сад, а национальный научный центр Российской Академии наук. У нас есть очень много передовых направлений, которые сейчас интенсивно развиваются, это биотехнологический комплекс, который мы построили, направления в области генной инженерии. Также в этом году завершается строительство уникального даже для России фитотрона (климатическая камера-ред.)", — поделился достижениями Плугатарь.

Многие научные направления, которые сегодня развиваются в Абхазии, пришли из Никитского ботанического сада, подчеркнул он и добавил, что необходимо возродить то тесное сотрудничество между республиками, которое было в советское время.

Несмотря на схожесть в природно-климатических условиях Абхазии и Крыма, отличие между ними все же есть, уверен российский ученый. Почва разная, но это, напротив, дает возможность выращивать в Абхазии те культуры и растения, которые не приживаются в Крыму и наоборот.




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