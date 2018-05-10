10 мая 1993 года: в Сухуме у хлебозавода установили пушку

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"В моем дневнике, как в зеркале, отражаются все гримасы "рыночной" экономики в Сухуме. Конечно, помимо войны, беспокоит и это, поскольку это одно из важнейших условий нашего выживания тут. Потрясающе! Фасоль в зернах теперь стоит 600 рублей за килограмм, картофель – 200-220 рублей, яичко куриное поистине золотое, снесенное курочкой рябой – 40-50 рублей за штуку, нам больше его не есть никогда! Кукуруза уже 130 рублей за килограмм. И вообще, нечего есть. Сыр – больше 2000 рублей за килограмм, проезд на троллейбусе в оба конца – 20 рублей в день, это 600 рублей в месяц, а пенсия у пенсионера всего 2300 рублей. Вот и живи! Пусть так живет наше "демократическое" правительство", — сетует она.

Тарнава жалуется, что хлеба в "Колосе" все нет, и предполагает, что к заводу танком притащили пушку "Град", теперь к нему и не подступиться.

"Вчера стоял грохот от стрельбы, и это в период переговоров, а сегодня чуть тише. Хлеба в "Колосе" все нет. Более того, мне кажется, к заводу танком пушку "Град" притащили, и она грохает рядом. Как же туда ходить за хлебом? Неужели нельзя найти другого места для пушки, нежели хлебозавод? Теперь из-за Гумисты будут в нас целиться своими установками, так как мы тут рядом с хлебозаводом", — пишет пенсионерка.

В продолжении письма говорится о том, что ходят слухи о катере, который подготовили в Гудауте для беженцев, но грузин, проживающих в Гудауте, на него не пускают.

"Говорят, будет катер во вторник из Гудауты для беженцев. И еще говорят, что гудаутским грузинам там абхазцы уезжать в Сухум не дают, не пускают. Почему? Когда они могли бы быть рады этому, если все время твердят тут о гудаутском произволе и этнической чистке. А грузин сюда не пускают. А может, они сами не хотят уезжать из Гудауты, им там тоже неплохо. Вот и придумали версию что "не пускают". Говорят, разрешают лишь обмен квартир на время, что-то здесь не так, мне кажется. А вообще, когда всему этому конец? Наступит ли примирение? И как мириться, когда так все далеко зашло? Сами не примирятся, а посредников нет. Россия, похоже, "и нашим, и вашим". Помогает оружием и тем, и другим, чтобы побольше убивали друг друга. Так что ли?" — пишет пенсионерка.

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