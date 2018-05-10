Развод по-крупному: у абхазской компании похитили миллионы

Абхазская компания "АбхазРесурс" перечислила на счет акционерного общества "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" более 26 миллионов рублей на поставку дизельного топлива, но РНПК обязательства не выполнила.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik. У абхазской компании "АбхазРесурс" неизвестные от имени "дочки" "Роснефти" похитили более 26 миллионов рублей, сообщает РБК.

"Неизвестные действовали от лица акционерного общества "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" и от лица компании-двойника НАО "РНПК". Несколько неизвестных лиц, представившись сотрудниками акционерного общества "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" и непубличного акционерного общества "РНПК", заключили 28 марта 2017 года контракт с ООО "АбхазРесурс" на поставку одной тысячи тонн дизельного топлива", — рассказал собеседник в полиции.

Абхазская компания перечислила более 26 миллионов рублей на счет НАО "Рязанская нефтеперерабатывающей компания". Но представители "РНПК" не выполнили свои обязательства по контракту.

В августе 2017 года было заведено уголовное дело по факту хищения денег у компании "АбхазРесурс".

10 мая 2018 года в Москве следователи обыскали квартиру одного из подозреваемых в хищении. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, именно по его просьбе было зарегистрировано НАО "РНПК".

"Под контролем этого человека был также открыт расчетный счет, куда перевели деньги. Самого фигуранта дела в момент обыска на месте следственных действий не было. В квартире изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу, — цитирует Росбизнесконсалтинг источника.

Руководитель абхазской компании Юрий Калашников подтвердил изданию, что для хищений была создана компания-двойник.

По данным системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК), непубличное акционерное общество "РНПК" зарегистрировано в Москве в офисном помещении в Олонецком проезде. Основной вид его деятельности — розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах.

По данным СПАРК, директор компании Дарья Ланская, а бенефициар — Людмила Журавлева. Дарья Ланская, по информации СПАРК, также руководит и владеет еще 15 компаниями, зарегистрированными в Москве.

Регистратором компании НАО "РНПК" в СПАРК указано ООО "Реестр-РН", подконтрольное НК "Роснефть". Эта же компания указана в качестве регистратора открытого акционерного общества "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" — крупнейшего перерабатывающего предприятия ПАО "НК "Роснефть".