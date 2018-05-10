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Подписание соглашения между Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия и Автономной некоммерческой организацией высшего образования Институт современного искусства

Минкультуры Абхазии подписало соглашение с Институтом современного искусства

© Фото : Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия РА
В Абхазии
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Соглашение с московским Институтом современного искусства дает студентам из Абхазии право на льготное обучение.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Министерство культуры Абхазии подписало соглашение о сотрудничестве с Институтом современного искусства в четверг 10 мая, рассказала на радио Sputnik министр Эльвира Арсалия.

"В документе соглашения мы указали все наши планы, связанные с этим учебным заведением. Сегодня у нас есть люди, которые хотят продолжить свое обучение или получить второе образование по различным направлениям искусства", – сказала министр.

Архивное фото картотеки
© Sputnik . О. Иванов
Минкульт Абхазии издаст найденные архивные документы

По ее словам, в Абхазии нет таких направлений, как режиссура культурно-массовых мероприятий, музыкальной режиссуры или культурного менеджмента.

"Сотрудничество с Институтом современного искусства дает возможность получить качественное образование в сфере культуры по тем направлениям, которых нет в Абхазии", – добавила министр.

Обучение в институте платное. Но для студентов из Абхазии будут льготы.

Институт современного искусства – многопрофильный вуз, реализующий 29 образовательных программ по бакалавриату, магистратуре, специалитету и аспирантуре.




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