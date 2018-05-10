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Молодой боксер из Гагры Герман Арджения одержал безоговорочную победу на первенстве Москвы

Боксер из Абхазии победил в Москве и вышел на российское первенство

© Фото : Элизбар Джологуа
В Абхазии
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Первенство Москвы по боксу проходило с 30 апреля по 6 мая 2018 года.

СУХУМ, 10 мая — Sputnik, Бадри Есиава. Молодой боксер из Гагры Герман Арджения одержал безоговорочную победу на первенстве Москвы, рассказал корреспонденту Sputnik тренер Элизбар Джологуа.

"Герман одержал на первенстве Москвы четыре победы подряд, в финале все пятеро судей признали его безоговорочную победу. Эта победа дало ему право участвовать в первенстве России, которое пройдет в конце июля – начале августа в Тюмени", — сказал Джологуа.

В финале на первенстве Москвы по боксу абхазский спортсмен встретился с соперником из российской столицы и победил по количеству очков в каждом из трех раундов.

  • Молодой боксер из Гагры Герман Арджения одержал безоговорочную победу на первенстве Москвы
    Молодой боксер из Гагры Герман Арджения одержал безоговорочную победу на первенстве Москвы
    
                        ©
                    Фото :  Элизбар Джологуа
  • Молодой боксер из Гагры Герман Арджения одержал безоговорочную победу на первенстве Москвы
    Молодой боксер из Гагры Герман Арджения одержал безоговорочную победу на первенстве Москвы
    
                        ©
                    Фото :  Элизбар Джологуа
  • Молодой боксер из Гагры Герман Арджения одержал безоговорочную победу на первенстве Москвы
    Молодой боксер из Гагры Герман Арджения одержал безоговорочную победу на первенстве Москвы
    
                        ©
                    Фото :  Элизбар Джологуа
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                        ©
                    Фото :  Элизбар Джологуа
Молодой боксер из Гагры Герман Арджения одержал безоговорочную победу на первенстве Москвы

Герману Арджения 15 лет,  боксом занимается около четырех лет. Выступает в легкой весовой категории — 57 килограммов. В 2016 и 2017 годах становился призером первенства России.




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