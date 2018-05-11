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Флаги Абхазии и Горской Республики

Эхо независимости: сто лет признания Турцией Горской Республики

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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11 мая 1918 года Горская Республика получила признание независимости со стороны Турции.

СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Горская республика была образована в ноябре 1917 года Союзом объединенных горцев Кавказа после установления cоветской власти в России.

"Страны, не согласные с коммунистическим режимом, начали строить свои государства. Горская республика была образована, но она не имела признания. И вот, 11 мая 1918 года Турция признала независимость Горской республики", – рассказал кандидат исторических наук Сослан Салакая.

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В состав нового образования вошли Абхазия, Дагестан, Чечня, Кабарда, Черкесия и другие Кавказские республики.

"Грузия, Армения и Азербайджан не вошли туда. У них было свое объединение", – уточнил Салакая.

11 мая 1918 года Горская Республика получила признание независимости со стороны Турции.

"Можно сказать, что признание Горской Республики Турцией 11 мая 1918 года было признанием Турцией восстановления абхазской государственности как части Горской Республики. Да, Абхазия была субъектом Горской республики, но эта республика была скорее конфедерацией. Абхазия могла более полно заявить о себе как государственное образование именно в составе Горской республики", — отметил Салакая.

Но, несмотря на официальное признание Турцией, Горская республика просуществовала недолго. Гражданская война на Северном Кавказе разделила народы на три лагеря: "красных", "белых" и сторонников независимости.

Уже к 1920 году большевики установили контроль над территориями Горской республики, и она прекратила свое существование. В 1921 году советская власть пришла в Абхазию.

Теги:
Горская республика, Сослан Салакая, турция, Абхазия



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