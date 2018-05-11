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Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра

Ком в горле: премьера спектакля "Третий день войны" в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Спектакль "Третий день войны" поставлен Абхазским государственным Молодежным театром Народной артисткой республики Софой Агумаа по мотивам рассказов Народного писателя Абхазии Шалоди Аджинджал.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Начать писать о спектакле, который заставил еще раз вспомнить военное время, было тяжело, впрочем, как и многим зрителям удержаться от слез во время показа. И это неудивительно, слишком свежи воспоминания. За все время посещения абхазских театров именно "Третий день войны" вызвал у меня так много эмоций, что заснуть после него удалось только к трем часам ночи.

Незажившая рана

"Третий день войны" – спектакль о новейшей трагедии народа Абхазии – Отечественной войне 1992-1993 годов. По сюжету, в начале спектакля появляется абхазский двор, его хозяин — гостеприимный Джарнас, к которому заходит сосед мингрел Торнике, они садятся и пьют отменное вино, сделанное из лучшего сорта винограда цоликаури.

За непринужденной беседой вдруг Торнике говорит, что между абхазами и грузинами происходит что-то нехорошее, но он клятвенно заверяет, что если вдруг начнется война, то все мингрелы села будут поддерживать абхазов.

Джарнас — самый старший в семье, у него есть сын Нарт, внучка Мадина, невестка и супруга. Жившие в мире и добрососедстве люди начали задумываться, а что, если Торнике что-то знает, и война случится на самом деле.

Придя домой, Нарт стал играть со своей маленькой дочкой, которую волновал один вопрос — когда же придет ее день рождения, чтобы ей подарили куклу, но не маленькую, а ростом с нее. Оставалось три дня.

Во дворе с Мадиной играла Кето, дочь мингрела Торнике, дети, не понимавшие, что значит война, какое у нее может быть лицо.

Нарт включил радио, из которого сообщили, что грузинская армия вошла в Абхазию. Он, ни минуты не медля, вышел из дома.

В семье Джарнаса хранился меч, доставшийся ему от предков. Его нельзя терять, так как он олицетворяет силу и дух семьи.

Спектакль Третий день войны Абхазского государственного  Молодежного театра

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Спектакль "Третий день войны" Абхазского государственного  Молодежного театра

Сон Нарта

После боя Нарт уснул в лесной чаще и увидел тревожный сон — дочь Мадина просила принести ей куклу ко дню рождения. Проснувшись, он сообщил товарищам, что его сердце чувствует что-то нехорошее, и что он ненадолго должен вернуться домой.

В это время в его доме орудовали трое грузинских боевиков, которые сначала убили его родителей, а затем супругу и маленькую Мадину. Жена Нарта перед гибелью сорвала маску с одного из нападавших и с ужасом узнала в нем соседа Торнике.

Когда Нарт вернулся домой, ему открылась ужасная картина. На его отчаянные крики сбежались соседи, одна из них сказала, что ночью видела, как Торнике и еще два человека шли в сторону его дома.

Нарт, придя в дом Торнике, увидел, что на кровати соседа лежит тот самый меч. Он убивает клятвоотступника и поджигает его дом. Вдруг Нарт слышит крик ребенка. В пожаре осталась дочь Торнике. Он вбегает в полыхающий дом и спасает девочку из огня.

Отомстив за свою семью, Нарт сводит счеты с жизнью.

Спектакль Третий день войны Абхазского государственного  Молодежного театра

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Спектакль "Третий день войны" Абхазского государственного  Молодежного театра

Реакция

На протяжении всего спектакля многие зрители не могли расстаться со своими платками, несколько мужчин даже вышли из зала.

Пронзительную историю, показанную в Абхазском драматическом театре, сложно назвать спектаклем, для зрителей эта реальность.

"У меня закралась мысль, что, возможно, пока рано "играть" на сцене Отечественную войну. Раны людей пока не затянулись, нервы, словно оголенные провода, которые замыкает при упоминании о перенесенных ужасах. Пока что про войну могу смотреть "иностранные" спектакли, которые "иносказательно" через трагедию американцев, англичан и других во Второй мировой войне, скажут многое и об Отечественной войне народа Абхазии", — поделилась впечатлениями зрительница Амра Амичба.

Зритель "Третьего дня войны" Лана Абшилава считает, что подобные постановки отрезвляют людей.

"Испытание прошли самые стойкие. Но и они уходили, практически молча после шквала подаренных аплодисментов, но с грузом обновившихся воспоминаний. Вы знаете, такие постановки отрезвляют, нам необходимо всегда напоминать о тяжелейшем прошлом, чтоб ценить мирное настоящее", — заключила она.

Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Третий день войны" Абхазского государственного Молодежного театра

P. S. Спектакль "Третий день войны" оставляет очень тяжелый эмоциональный след. Сюжет гипперреалистичен. Память жива, и рана кровоточит, несмотря на то, что с завершения Отечественной войны народа Абхазии прошло четверть века.




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