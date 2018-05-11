13:39 11 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Эмилия Терзян стала Лауреатом первой степени на Международном музыкальном фестиваль-конкурсе Музыка мира в Израиле (г. Иерусалим)

Скрипачка из Абхазии стала Лауреатом первой степени в Израиле

© Фото: Facebook/Давид Терзян
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8 0 0

Международный фестиваль "Музыка мира" проходил в Израиле с 6 по 10 мая.

СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Асида Квициния. Юная скрипачка из Абхазии Эмилия Терзян-Хагба стала Лауреатом первой степени на Международном музыкальном фестивале-конкурсе "Музыка мира" в Израиле, об этом сообщил Sputnik отец исполнительницы, Заслуженный артист Абхазии Давид Терзян.

Эмилия Терзян стала Лауреатом первой степени на Международном музыкальном фестиваль-конкурсе Музыка мира в Израиле (г. Иерусалим)
© Фото: Facebook/Телестудия "Асаркьа"
Эмилия Терзян стала Лауреатом первой степени на Международном музыкальном фестиваль-конкурсе "Музыка мира" в Израиле (г. Иерусалим)

Международный музыкальный фестиваль-конкурс "Музыка мира" собрал музыкантов из России, Нидерландов, Америки, Германии и Сингапура. Фестиваль-конкурс дает возможность широкому кругу молодых исполнителей продемонстрировать свои способности в вокальном и инструментальном творчестве.

Двенадцатилетняя скрипачка Эмилия Терзян-Хагба также удостоена Гран-при международного конкурса "Восходящие звезды", проходившего в Риге с 26 февраля по 4 марта.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президенты ДНР и РЮО Александр Захарченко и Анатолий Бибилов
    День Республики

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк, где примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики.

  • Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
    Хорошо и даже лучше

    Азербайджанская экономика растет, опережая ожидания, в связи с чем международные финансовые институты вынуждены внести поправки в свои прогнозы.

  • Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства Армении (11 мая 2018). Еревaн
    Крыша над головой

    Сержу Саргсяну, как третьему президенту Армении, нужно выделить государственную жилплощадь в течение месяца, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

  • Строительство Нижне-Бурейской ГЭС, архивное фото
    "Зеленый" район

    Толебийский район Южно-Казахстанской области, где проживают около 120 тысяч человек, в ближайшие пять лет планирует полностью обеспечить себя "зеленой" электроэнергией.

  • Председатель Национального банка Швейцарии Томас Йордан во время выступления на международной конференции по случаю 25-летия национальной валюты
    Повод для гордости

    Председатель Национального банка Швейцарии заявил, что кыргызстанцы имеют все основания гордиться своей валютой.

  • Самолет Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Президентский вояж

    Президент Беларуси Александр Лукашенко на следующей неделе посетит Сочи, где встретится с Владимиром Путиным, а затем отправится в Душанбе.

  • Инчукалнское газохранилище
    В шаге от кризиса

    В Латвии в прошедшем отопительном сезоне едва не наступил энергетический кризис, заявил председатель правления Latvijas gaze.

  • Ребенок пьет лимонад, архивное фото
    Недетский напиток

    В Сейме Литвы предложили запретить продажу "детского шампанского" и других продуктов, которые похожи на алкоголь.

  • Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип
    Дружба дружбой…

    Отношения между Молдовой и Румынией находятся на историческом максимуме, однако объедение двух стран исключено, заявил премьер Павел Филип.

  • Инвестиции
    Вода и туризм

    Саудовская Аравия хочет инвестировать в проекты Таджикистана - в Душанбе прошел инвестиционный форум с участием руководителей министерств и ведомств двух стран.

  • Уборка урожая зерновых на полях
    Под собственным брендом

    В Узбекистане в ближайшие месяцы должен появиться собственный узнаваемый бренд сельскохозяйственной техники.

  • Паспорт США
    "Правильный" паспорт

    Кому в Эстонии хотят разрешить иметь двойное гражданство? Депутаты парламента выступили с инициативой внести поправки в законодательство.

  • Президенты ДНР и РЮО Александр Захарченко и Анатолий Бибилов
    День Республики

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк, где примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики.

  • Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
    Хорошо и даже лучше

    Азербайджанская экономика растет, опережая ожидания, в связи с чем международные финансовые институты вынуждены внести поправки в свои прогнозы.

  • Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства Армении (11 мая 2018). Еревaн
    Крыша над головой

    Сержу Саргсяну, как третьему президенту Армении, нужно выделить государственную жилплощадь в течение месяца, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Наряды и ковровая дорожка: открылся 71 Каннский международный кинофестиваль
Путин на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
Ночная игра: Путин сыграл в хоккей
Массовые виды вооружения армий СССР и Германии накануне войны
Массовое вооружение СССР и Германии в годы войны

Соцсети

Sputnikabkhazia