Скрипачка из Абхазии стала Лауреатом первой степени в Израиле

Международный фестиваль "Музыка мира" проходил в Израиле с 6 по 10 мая.

СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Асида Квициния. Юная скрипачка из Абхазии Эмилия Терзян-Хагба стала Лауреатом первой степени на Международном музыкальном фестивале-конкурсе "Музыка мира" в Израиле, об этом сообщил Sputnik отец исполнительницы, Заслуженный артист Абхазии Давид Терзян.

© Фото: Facebook/Телестудия "Асаркьа" Эмилия Терзян стала Лауреатом первой степени на Международном музыкальном фестиваль-конкурсе "Музыка мира" в Израиле (г. Иерусалим)

Международный музыкальный фестиваль-конкурс "Музыка мира" собрал музыкантов из России, Нидерландов, Америки, Германии и Сингапура. Фестиваль-конкурс дает возможность широкому кругу молодых исполнителей продемонстрировать свои способности в вокальном и инструментальном творчестве.

Двенадцатилетняя скрипачка Эмилия Терзян-Хагба также удостоена Гран-при международного конкурса "Восходящие звезды", проходившего в Риге с 26 февраля по 4 марта.