Разговор "начистоту": президент Абхазии встретился с главой Гудаутского района

Бадри Есиава, Sputnik

Бюджет

Глава государства Рауль Хаджимба и руководитель Гудаутского района Руслан Ладария обсудили широкий спектр вопросов, связанных с исполнением Инвестиционной программы, сбором налогов, состоянием бюджета района, подготовкой к курортному сезону и к юбилею победы в Отечественной войне народа Абхазии.

© Sputnik Бадри Есиава Инвестиции, клопы и туризм: в Гудауте уже подвели итоги года

Свой отчет Ладария начал с бюджета, пополнение которого напрямую зависит от курортного сезона. Он с сожалением отметил, что в связи со спадом турпотока в 2017 году, в бюджет поступило на 37 миллионов рублей меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Для района это существенная сумма, на которую очень рассчитывали в решении проблем сельской местности, добавил он.

"Из этих 37 миллионов рублей 24 должны были поступить от Рицинского реликтового национального парка. Мы никого не обвиняем в этом, так как знаем, что прошлым летом было меньше туристов", — признался Ладария.

Выйти из этой ситуации удалось с помощью государственных дотаций, которые были направлены на заработную плату бюджетникам.

Затраты района превышают налоговые доходы. Только на зарплату бюджетникам требуется около 22 миллионов рублей в месяц. Глава района возлагает большие надежды на предстоящий курортный сезон.

"Электроэнергию и налоги на землю оплачивают не туристы. Мы уже об этом с вами говорили. Необходимо внимательно подойти к этому вопросу. Я вижу, что в оплате налогов на землю ситуация изменилась в лучшую сторону, но этого недостаточно", — сказал Хаджимба.

Ладария согласился и сказал, что создана специальная комиссия и есть первые результаты — несколько дел по неуплате поземельного налога передано в прокуратуру.

Рауль Хаджимба поинтересовался о том, что конкретно сделано за счет собственных средств района. Глава района доложил, что заменили кровлю в гудаутской средней школе №4 и в нескольких многоквартирных домах. Оказана помощь селам в прокладке водопровода, ремонте дорог и зданий некоторых сельских администраций.

В рамках Инвестпрограммы также ведется строительство детского сада в Новом Афоне и ремонт лыхнынской средней школы.

© Sputnik Бадри Есиава Миллиард на Гудауту: на что потратили инвестиции

Инвестпрограмма

Особое внимание президент уделил исполнению Инвестиционной программы, по которой на Гудауту выделили около одного миллиарда рублей.

"По Инвестпрограмме на сегодняшний день сделано немало, но подходит время к завершению этих работ. До какой стадии вы уже дошли?" — спросил президент.

К концу лета, заверил Ладария, в черте города завершится комплексная замена ливневой канализации, которая не ремонтировалась еще с советских времен.

На двух улицах Гудауты ведется благоустройство тротуаров и проезжей части. В четырех селах осталось решить проблему с водопроводом.

Хаджимба посоветовал вести работу насколько возможно открыто, чтобы население было осведомлено о происходящем.

После беседы президент и глава Гудаутского района направились в рабочую поездку по Гудауте.