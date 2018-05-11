Разговор "начистоту": президент Абхазии встретился с главой Гудаутского района

Бадри Есиава, Sputnik
Бюджет
Глава государства Рауль Хаджимба и руководитель Гудаутского района Руслан Ладария обсудили широкий спектр вопросов, связанных с исполнением Инвестиционной программы, сбором налогов, состоянием бюджета района, подготовкой к курортному сезону и к юбилею победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Свой отчет Ладария начал с бюджета, пополнение которого напрямую зависит от курортного сезона. Он с сожалением отметил, что в связи со спадом турпотока в 2017 году, в бюджет поступило на 37 миллионов рублей меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Для района это существенная сумма, на которую очень рассчитывали в решении проблем сельской местности, добавил он.
"Из этих 37 миллионов рублей 24 должны были поступить от Рицинского реликтового национального парка. Мы никого не обвиняем в этом, так как знаем, что прошлым летом было меньше туристов", — признался Ладария.
Выйти из этой ситуации удалось с помощью государственных дотаций, которые были направлены на заработную плату бюджетникам.
Затраты района превышают налоговые доходы. Только на зарплату бюджетникам требуется около 22 миллионов рублей в месяц. Глава района возлагает большие надежды на предстоящий курортный сезон.
"Электроэнергию и налоги на землю оплачивают не туристы. Мы уже об этом с вами говорили. Необходимо внимательно подойти к этому вопросу. Я вижу, что в оплате налогов на землю ситуация изменилась в лучшую сторону, но этого недостаточно", — сказал Хаджимба.
Ладария согласился и сказал, что создана специальная комиссия и есть первые результаты — несколько дел по неуплате поземельного налога передано в прокуратуру.
Рауль Хаджимба поинтересовался о том, что конкретно сделано за счет собственных средств района. Глава района доложил, что заменили кровлю в гудаутской средней школе №4 и в нескольких многоквартирных домах. Оказана помощь селам в прокладке водопровода, ремонте дорог и зданий некоторых сельских администраций.
В рамках Инвестпрограммы также ведется строительство детского сада в Новом Афоне и ремонт лыхнынской средней школы.
Инвестпрограмма
Особое внимание президент уделил исполнению Инвестиционной программы, по которой на Гудауту выделили около одного миллиарда рублей.
"По Инвестпрограмме на сегодняшний день сделано немало, но подходит время к завершению этих работ. До какой стадии вы уже дошли?" — спросил президент.
К концу лета, заверил Ладария, в черте города завершится комплексная замена ливневой канализации, которая не ремонтировалась еще с советских времен.
На двух улицах Гудауты ведется благоустройство тротуаров и проезжей части. В четырех селах осталось решить проблему с водопроводом.
Хаджимба посоветовал вести работу насколько возможно открыто, чтобы население было осведомлено о происходящем.
После беседы президент и глава Гудаутского района направились в рабочую поездку по Гудауте.