Песочный роман: особенную версию "Последнего из ушедших" покажут в драмтеатре

12 мая 1917 года родился Народный поэт Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автор множества сборников стихов, исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграт Шинкуба.

СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. В день рождения Народного поэта Абхазии, прозаика и лингвиста Баграта Шинкуба в Абхазском драматическом театре состоится моноспектакль с песочной анимацией, рассказала на пресс-конференции в Sputnik министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

"Мы очень хотели привлечь всех тех, для кого произведения Баграта Шинкуба являются очень сильными. Это очень интересная композиция, которую совместно делают художник Шеомир Гучепшоко и артист Роберт Саральп. Меня очень подкупило то, что такие успешные люди очень хотели приехать на родину Баграта Шинкуба с такой сложной и интересной синтетической композицией", – сказала она.

© Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба "Абхазский Пушкин": поэты и ученые о Баграте Шинкуба

Идея создать композицию-синтез исходила от Заслуженного артиста Кабардино-Балкарской Республики Роберта Саральпа.

"Буквально несколько месяцев назад мы познакомились с Эльвирой Анатольевной, рассказали ей о своем проекте, и она пригласила нас. Мы очень надеемся, что то, что мы завтра будем показывать, откликнется в сердцах абхазских зрителей. Потому что это на самом деле трагедия и боль и абхазов, и убыхов, и черкесов, и кабардинцев. Это произведение для меня – классический образец страшной истории", – отметил артист.

У артиста Шеомира Гучепшоко интересная история знакомства с главным романом Шинкуба "Последний из ушедших".

"Буквально лет пять, когда во мне проснулось национальное сознание, я прочитал книгу "Последний из ушедших", в этот же период я познакомился с Робертом, и как-то звезды сошлись. И мне эта тема была близка, и ему", – признался Гучепшоко.

Представление по роману "Последний из ушедших" Баграта Шинкуба покажут в Абхазском драматическом театре 12 мая. Вход бесплатный.

Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.