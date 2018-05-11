Совместная конференция АГУ и Уральского педуниверситета завершилась в Сухуме

СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Совместная конференция Абхазского государственного университета с Уральским государственным педагогическим университетом завершилась в пятницу 11 мая в Сухуме.

"С Абхазским государственным университетом мы сотрудничаем уже четыре года. Нынешняя конференция отличается от всех остальных тем, что в этом году мы использовали новый формат. Мы провели не доклады, а обучающие семинары, лекции и практические занятия", — рассказала доцент Уральского государственного педагогического университета Татьяна Тенкачева.

В конференции приняли участие не только высшие учебные заведения, но и практики из различных образовательных учреждений Московской области, добавила она.

"Все педагоги не столько слушали, сколько обменивались опытом именно в рамках практических занятий. В рамках этой конференции мы постарались рассмотреть максимально широкий круг вопросов, потому что предыдущие конференции были посвящены в целом педагогике. А вот эта конференция посвящена именно проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть это дети с расстройствами аутистического спектра, с тяжелыми нарушениями речи", — отметила Татьяна Тенкачева.

Она сообщила, что на конференции обсуждались вопросы суицида среди подростков.

"В рамках конференции мы обсуждали, как с этим бороться, что можно сделать, работая с конкретным ребенком. Сегодня у нас были открытые лекции по обучению детей дошкольного возраста русскому языку, в том числе детей, носителей двух языковых систем, то есть детей, для которых два языка являются родным", — подчеркнула доцент.

По ее словам, большой интерес вызвал вопрос, как преодолеть заикание.

"С нами приехала специалист, она помогает заикающимся взрослым, которые побывали в автокатастрофах, пережившим военные действия. Кроме того, рассматривались вопросы работы с детьми с тяжелыми нарушениями. Сейчас все больше появляется детей, у которых нарушение не одинарное, не чисто речевое, а проблема комплексная, нарушение опорно-двигательного аппарата и нарушение интеллекта. Таких детей нужно обучать, существуют достаточно хорошие методики, у наших специалистов есть хороший опыт работы с этими детьми", — уверена Тенкачева.

Ученый рассказала и о помощи Уральского университета Сухумской вспомогательной школе.

"Мы оказываем методическую помощь, привозим учебники, в прошлом году совместно с издательством "Просвещение" подарили литературу школе. Действительно видно, что коллектив использует наши наработки", — призналась Тенкачева.

Она добавила, что педагоги Уральского университета, приезжающие в Сухумскую вспомогательную школу, в своей практике используют те наработки, которые есть у абхазских преподавателей.

Заведующая педагогическим факультетом АГУ, кандидат педагогических наук Людмила Бения отметила, что на конференцию в Абхазию приехали 50 участников.

© Sputnik / Томас Тхайцук Уральские студенты пройдут полевую практику в Абхазии

"В форуме приняли участие шесть вузов и несколько дошкольных образовательных учреждений. На конференции искали новые пути и формы помощи детям с ограниченными возможностями", — отметила она.

Логопед-дефектолог из Московского центра содействия семейному воспитанию "Маяк" Ирина Ромашкина работает в этой области более 15 лет, она приехала в Абхазию в качестве слушателя.

"Я работала с детьми с ограниченными возможностями раннего и дошкольного возраста. Во всей России эта проблема является очень актуальной, потому что сейчас большое количество детей, которые нуждаются в помощи, и специалистов в этой области мало", — подчеркнула Ромашкина.

Она заметила, что дети встречаются не только с речевыми проблемами, большая часть из них — это дети с множественными нарушениями, и что их социализация – очень важное дело для специалистов.