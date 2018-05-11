19:19 11 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Международная научно-практическая конференция Абхазского государственного университета и Уральского педагогического университета

Совместная конференция АГУ и Уральского педуниверситета завершилась в Сухуме

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
3210

Совместная Международная научно-практическая конференция АГУ и Уральского педагогического университета проходила в Абхазии с 7 мая.

СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Совместная конференция Абхазского государственного университета с Уральским государственным педагогическим университетом завершилась в пятницу 11 мая в Сухуме.

"С Абхазским государственным университетом мы сотрудничаем уже четыре года. Нынешняя конференция отличается от всех остальных тем, что в этом году мы использовали новый формат. Мы провели не доклады, а обучающие семинары, лекции и практические занятия", — рассказала доцент Уральского государственного педагогического университета Татьяна Тенкачева.

В конференции приняли участие не только высшие учебные заведения, но и практики из различных образовательных учреждений Московской области, добавила она.

Оксана Янцер
© Sputnik
Декан из Уральского университета: абхазские студенты очень любознательны

"Все педагоги не столько слушали, сколько обменивались опытом именно в рамках практических занятий. В рамках этой конференции мы постарались рассмотреть максимально широкий круг вопросов, потому что предыдущие конференции были посвящены в целом педагогике. А вот эта конференция посвящена именно проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть это дети с расстройствами аутистического спектра, с тяжелыми нарушениями речи", — отметила Татьяна Тенкачева.

Она сообщила, что на конференции обсуждались вопросы суицида среди подростков.

"В рамках конференции мы обсуждали, как с этим бороться, что можно сделать, работая с конкретным ребенком. Сегодня у нас были открытые лекции по обучению детей дошкольного возраста русскому языку, в том числе детей, носителей двух языковых систем, то есть детей, для которых два языка являются родным", — подчеркнула доцент.

По ее словам, большой интерес вызвал вопрос, как преодолеть заикание.

"С нами приехала специалист, она помогает заикающимся взрослым, которые побывали в автокатастрофах, пережившим военные действия. Кроме того, рассматривались вопросы работы с детьми с тяжелыми нарушениями. Сейчас все больше появляется детей, у которых нарушение не одинарное, не чисто речевое, а проблема комплексная, нарушение опорно-двигательного аппарата и нарушение интеллекта. Таких детей нужно обучать, существуют достаточно хорошие методики, у наших специалистов есть хороший опыт работы с этими детьми", — уверена Тенкачева.

Ученый рассказала и о помощи Уральского университета Сухумской вспомогательной школе.

"Мы оказываем методическую помощь, привозим учебники, в прошлом году совместно с издательством "Просвещение" подарили литературу школе. Действительно видно, что коллектив использует наши наработки", — призналась Тенкачева.

Она добавила, что педагоги Уральского университета, приезжающие в Сухумскую вспомогательную школу, в своей практике используют те наработки, которые есть у абхазских преподавателей.

Заведующая педагогическим факультетом АГУ, кандидат педагогических наук Людмила Бения отметила, что на конференцию в Абхазию приехали 50 участников.

Студенты у входа в АГУ.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Уральские студенты пройдут полевую практику в Абхазии

"В форуме приняли участие шесть вузов и несколько дошкольных образовательных учреждений. На конференции искали новые пути и формы помощи детям с ограниченными возможностями", — отметила она.

Логопед-дефектолог из Московского центра содействия семейному воспитанию "Маяк" Ирина Ромашкина работает в этой области более 15 лет, она приехала в Абхазию в качестве слушателя.

"Я работала с детьми с ограниченными возможностями раннего и дошкольного возраста. Во всей России эта проблема является очень актуальной, потому что сейчас большое количество детей, которые нуждаются в помощи, и специалистов в этой области мало", — подчеркнула Ромашкина.

Она заметила, что дети встречаются не только с речевыми проблемами, большая часть из них — это дети с множественными нарушениями, и что их социализация – очень важное дело для специалистов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Кабель
    Гроза в офлайне

    Специалисты оператора связи "Белтелеком" обратились к абонентам с рекомендацией отключать модемы во время грозы.

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

  • доступ запрещен полиция
    Неподъемный кредит

    В Кишиневе мужчина застрелился в офисе кредитной компании — в этот день у него должны были отобрать квартиру в счет долга, который тот не успел погасить.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко.

  • Сборная Узбекистана на турнире Будущее зависит от тебя
    Будущее спорта

    Сборная Узбекистана поборется за победу на всероссийском футбольном турнире среди команд из детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя".

  • Трубы для Северного потока
    Будьте спокойны!

    Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
"Третий день войны": премьера в Абхазском драмтеатре
Ожившие воспоминания: самые яркие моменты премьеры Третий день войны
Ожившие воспоминания: самые яркие моменты премьеры "Третий день войны"
Новый состав кабинета министров Абхазии
Новый состав Кабинета Министров Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia