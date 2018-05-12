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Городской вокзал в Гудауте

Разрушающаяся красота: жители Гудауты хотят сохранить вокзал

© Sputnik . Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Группа жителей Гудауты хочет начать сбор средств на ремонт городского вокзала. Это один из объектов культурного наследия, который не ремонтировался почти 30 лет.

О том, в каком состоянии сегодня находится вокзал и что с ним хотят сделать горожане, читайте в материале.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Гудаутский железнодорожный вокзал, как и все остальные в республике, пришел в упадок после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Крыша протекает, стены портятся.

По мнению жителей Гудауты, достояние республики нужно ремонтировать, пока оно полностью не исчезло.

"Наш вокзал был очень красивым. Начали строить во второй половине 40-х годов. Сегодня ему более полувека и стал он не только городским достоянием, но и общереспубликанским. А находится вокзал в плачевном состоянии. Крыша протекает, из-за чего уже и потолок рассыпается. Через несколько лет здание полностью обрушится", – сетует местный житель Руслан Шамба.

Он несколько раз обращался в администрацию Гудауты. Но там ему ответили, что не могут начать ремонт. Здание подведомственно железной дороге.

"Вокзал принадлежит Управлению железной дороги Абхазии, он никакого отношения не имеет к городской администрации. Единственное, мы в позапрошлом году своими силами привели в порядок фасад, хотя это не наше здание. У нас давно идут переговоры с Управлением железной дороги. Они никак не могут найти финансы", – подтвердил корреспонденту Sputnik глава Гудауты Руслан Ладария.

В "Абхазской железной дороге" ответили коротко – денег на восстановление нет.

Городской вокзал в Гудауте
© Sputnik Сария Кварацхелия
Городской вокзал в Гудауте

Инициатива горожан

Гудаутцы хотят решить судьбу "визитной" карточки города за свой счет и намерены объявить сбор средств.

"Мы все очень переживаем за судьбу нашего вокзала. Все, кто видит наш вокзал, не может без сожаления смотреть на его состояние. Это действительно очень красивое сооружение, которое в свое время украшало город и радовало его жителей и гостей. Если мы не предпримем шаги сейчас, то, возможно, завтра мы останемся без архитектурного памятника. И это очень печально, – отметил Руслан Шамба. – Много раз уже обсуждали вопрос вокзалов на правительственном уровне. Но пока еще ни один вокзал не восстановили. И потому мы хотим обратиться ко всем, кто неравнодушен, помочь отремонтировать вокзал. Мы хотим создать инициативную группу людей, которая взяла бы в свои руки организацию сбора средств".

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© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия
Президентский маршрут: Рауль Хаджимба посетил Гудауту

Они понимают, что собрать деньги на полную реставрацию здания не получится. И потому хотят начать с крыши.

"Но и на это нужны немалые деньги. Но сегодня мы видим множество примеров взаимопомощи людей. Как люди охотно собирают на лечение наших больных деток. В нашем обществе есть хороший благотворительный опыт. Точно также можно было начать собирать средства на восстановление гудаутского вокзала. Я уверен, многим небезразлична судьба нашего города. Не обязательно вносить всю сумму или же огромные деньги на его восстановление. Каждый желающий мог бы внести свой вклад в сохранение архитектурного памятника", – добавил он.

Определенного плана и сметы на восстановление вокзала у местных жителей еще нет.

"Мы предполагаем, что на кровлю вокзала уйдет около двух миллионов рублей. Сумма точнее будет известна, когда уже будет составляться смета", – добавил Шамба.

Городской вокзал в Гудауте
© Sputnik Сария Кварацхелия
Городской вокзал в Гудауте

По словам замминистра культуры и историко-культурного наследия Батала Кобахия, прежде чем начать ремонт, инициативной группе нужно обратиться в Министерство культуры.

"Вокзал относится к объектам культурного наследия, и потому нужно прийти в наше ведомство и написать письмо. Затем архитектор составляет смету, чтобы не разрушить ценные детали здания и сохранить облик вокзала", – пояснил Батал Кобахия.

Экономическая ценность

Гудаутский вокзал, по мнению местных жителей, экономической ценности не представляет. Но в Министерстве культуры Абхазии и в администрации Гудауты думают иначе. Из здания можно было бы сделать арт-площадку или место отдыха.

По словам замминистра культуры и историко-культурного наследия Батала Кобахия, из здания можно было бы сделать выставочный зал или же площадку для концертов. И такой опыт у Абхазии уже есть. Несколько лет назад на заброшенной железнодорожной станции Гума Алиса Гицба выступила со спектаклем.

Городской вокзал в Гудауте
© Sputnik . Сария Кварацхелия
Городской вокзал в Гудауте

Глава Гудауты Руслан Ладария считает, что вокзал можно сдать в аренду.

"Мы давно обсуждаем тему вокзалов. Их можно использовать по-разному. Сделать арт-площадку или же сдать людям в аренду. В таком случае они сохранятся, так как предприниматели сами бы облагораживали и содержали вокзал", – добавил Ладария.

Строительство Гудаутской железнодорожной станции запланировали еще в XIX веке. В конце 1860-х годов было предложено построить магистральную железную дорогу от Туапсе до Сухума. Гудаутскую  железнодорожную станцию сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны. Здание вокзала выполнено в стиле "сталинского ампира".

Теги:
гудаутский вокзал, Гудаута, Абхазия



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