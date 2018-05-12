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Обломки вертолета МИ-8 сбитого во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Лата

Вещи и обломки с места Латской трагедии передали в музей

© Sputnik
В Абхазии
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К 25-летнему юбилею Победы Абхазии в Отечественной войне, музей Боевой Славы организует экспозицию из обломков вертолета и вещей жертв Латской трагедии.

СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Сотрудники музея Боевой славы имени Владислава Ардзинба нашли обломки вертолета и детские вещи в селе Лата, на месте крушения воздушного судна 14 августа 1992 года, рассказал в Sputnik сотрудник музея Геннадий Цулая.

"Была организована экспедиция в село Лата, где 14 декабря 1992 года упал вертолет. В этом году мы отмечаем 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, и потому решили в музее организовать экспозицию из обломков вертолета и вещей жертв Латской трагедии", – рассказал он.

Слушайте интервью Геннадия Цулая на абхазской версии>>

Добраться до места крушения вертолета было сложно. Но сотрудникам музея помогли жители села Кутол.

"Когда мы приехали туда, увидели очень трогательное зрелище. Детские вещи, обломки вертолета. По словам местных жителей, можно найти даже человеческие кости. Правда, мы их не нашли. Местность заросла и проводить там поиски очень сложно. Для этого нужна отдельная экспедиция, которая, наверное, займет более двух недель", – пояснил Цулая.

  • Обломки вертолета МИ-8 сбитого во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Лата
    Обломки вертолета МИ-8 сбитого во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Лата
    © Sputnik .
  • Обломки вертолета МИ-8 сбитого во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Лата
    Обломки вертолета МИ-8 сбитого во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Лата
    © Sputnik .
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© Sputnik .
Обломки вертолета МИ-8 сбитого во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в селе Лата

В музей было передано немало вещей. Но большая часть, конечно, пока еще остается в селе Лата.

"Машина у нас была небольшая. На этот раз привезли вещи в меру своих сил. Там есть огромные части вертолета. Например, винт, к которому присоединен мотор. Для его перевозки нужна специальная машина. Да и наверное, не все вещи стоит передать в музей, — поделился он мнением. — На месте крушения вертолета стоит мемориал жертвам крушения. И некоторые вещи должны там оставаться. Нужно создать условия, чтобы люди могли приходить туда и видеть историю своими глазами. Потому что, когда ты приходишь туда, ощущения возникают совершенно другие. Будто бы ты своими глазами видишь события 14 декабря 1992 года. И потому мы будем организовывать экспедиции, и создавать условия, чтобы люди могли туда приходить и увидеть последствия трагедии", — объяснил сотрудник музея.

Участники экспедиции
© Sputnik .
Участники экспедиции

14 декабря 1992 года во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов над селом Лата Гулрыпшского района был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате погибло 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.

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