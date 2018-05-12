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Принятие присяги

Клятва на верность: новобранцы абхазской армии приняли присягу

© Sputnik
В Абхазии
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В Министерстве обороны Абхазии новобранцы весеннего призыва абхазской армии присягнули на верность родине, принимал присягу заместитель министра обороны республики, генерал-майор Владимир Ануа.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Во дворе Минобороны царила торжественная обстановка, 44 призывника, которые уже прошли необходимую подготовку в учебном центре, встали в строй для самого важного действа – принятия присяги, а оркестр Министерства обороны играл строевые мелодии.

Принять присягу

Как только оркестр исполнил национальный абхазский гимн, новобранцы один за другим стали читать текст присяги, поклялись защищать республику и свято чтить ее конституционный строй и в конце традиционно произнесли – "Служу Республике Абхазия".

Недалеко от присягающих родине под зонтами, укрываясь от дождя, стояли их родные, они старались запечатлеть на свои телефоны один из самых важных отрезков в жизни близких.

Принятие присяги
© Sputnik
Принятие присяги

Отец новобранца Миро Тания сказал, что решение пойти в армию сын принял самостоятельно. "В наше время мы служили далеко от своих домов, я, например, два года провел в Венгрии в танковой части. Беспокоиться не о чем, наши дети служат у себя дома и я думаю, что все будут служить родине", — подчеркнул он.

Алан Джопуа решил пойти в армию, так как считает, что это должен сделать каждый мужчина. "Это мое решение, никто мне не говорил, что надо пойти, принял присягу и готов защищать родину. Наши отцы и деды сделали очень многое для нашей спокойной и мирной жизни, и я готов также защищать страну если понадобится", — сказал он.

Принятие присяги
© Sputnik
Принятие присяги

После того как все зачитали текст присяги, к новобранцам обратился заместитель министра обороны Абхазии Владимир Ануа.

"С сегодняшнего дня вы защитники своей родины, на вас смотрит вся республика, народ, воины Абхазии. Вы знаете историю, которая перенесла 25 лет тому назад наша республика, чтобы это не повторялось вы и ваши сверстники должны всегда быть на чеку, быть готовы к отражению противника. На сегодня еще не подписано мирное соглашение с Грузией, так что еще остается опасность со стороны востока. Вы должны в любое время остановить врага и дать ему отпор", — подчеркнул Ануа.

Прошли подготовку

Перед тем как принять присягу военнослужащие призывники прошли трехнедельную подготовку в учебном центре Минобороны Абхазии.

"Сегодня на плацу Министерства обороны молодое пополнение присягу принимают прошедшие курс молодого бойца в ученом центре. По приказу министра обороны, весь личный состав распределен по воинским частям Минобороны для дальнейшего прохождения срочной военной службы. Весенняя призывная компания продолжается, это у нас не последняя присяга", — сказал начальник учебного центра Андрей Барциц.

Военнослужащие, принявшие присягу, будут принимать участие в параде в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Принятие присяги
© Sputnik
Принятие присяги

"Личный состав молодого пополнения, призывники апреля-мая 2018 года, проходили подготовку в учебном центре. Их готовили по строевой, физической и тактической подготовке, все необходимые азы они получили для прохождения срочной военной службы", — заметил Барциц.

Весенний призыв граждан республики на действительную военную службу продлится до 30 июня 2018 года. На службу призываются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Установлены сроки службы военнослужащих: для проходящих военную службу по призыву – 18 месяцев, для имеющих высшее образование – 12 месяцев.




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