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12 мая 1993 года: о подвиге Ивана Кацба в статье "Республики Абхазия"

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (272)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикаций в газете "Республика Абхазия":

"Серьезный, умудренный жизненным опытом, Ваня Кацба был примером для молодых разведчиков. Ребята старались равняться на него. Правда, не все в порядке было со здоровьем у Вани. Однако он не обращал на это особого внимания. "Сейчас не время ходить к врачам, восстанавливать здоровье буду после победы" – говорил обычно он. Любимец всего батальона, добрый, отзывчивый боевой товарищ, он никогда не унывал, оптимистично смотрел в будущее. Человек с добрыми глазами, с легкой грустью на лице… В последний раз он отправился с группой молодых разведчиков на выполнение важного боевого задания. Операция сорвалась… Тяжело раненный, он отстреливался до конца. Шеварднадзевские солдаты долгое время не решались подойти близко к раненому разведчику. Наконец, когда убедились, что у него кончились боеприпасы, окружили его и крикнули: "Сдавайся, абхаз". "Я не из тех, кто сдается" – крикнул в ответ бесстрашный разведчик и, в мгновение, выдернув кольцо гранаты, взорвал себя и окружающих его оккупантов… Родился Ваня Кацба в 1940 году в селе Пакуаш, в семье крестьянина. Рос в многодетной семье. Отслужив в рядах Советской Армии, выучился на механизатора. Стал первоклассным специалистом, завоевав глубокое уважение среди односельчан и руководства села. Отец четверых детей, Иван Ламшацович Кацба прожил жизнь честно и достойно".

Заур Гиндиа, газета "Республика Абхазия", 12 мая 1993 года.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (272)



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