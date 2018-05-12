12 мая 1993 года: о подвиге Ивана Кацба в статье "Республики Абхазия"

Из публикаций в газете "Республика Абхазия":

"Серьезный, умудренный жизненным опытом, Ваня Кацба был примером для молодых разведчиков. Ребята старались равняться на него. Правда, не все в порядке было со здоровьем у Вани. Однако он не обращал на это особого внимания. "Сейчас не время ходить к врачам, восстанавливать здоровье буду после победы" – говорил обычно он. Любимец всего батальона, добрый, отзывчивый боевой товарищ, он никогда не унывал, оптимистично смотрел в будущее. Человек с добрыми глазами, с легкой грустью на лице… В последний раз он отправился с группой молодых разведчиков на выполнение важного боевого задания. Операция сорвалась… Тяжело раненный, он отстреливался до конца. Шеварднадзевские солдаты долгое время не решались подойти близко к раненому разведчику. Наконец, когда убедились, что у него кончились боеприпасы, окружили его и крикнули: "Сдавайся, абхаз". "Я не из тех, кто сдается" – крикнул в ответ бесстрашный разведчик и, в мгновение, выдернув кольцо гранаты, взорвал себя и окружающих его оккупантов… Родился Ваня Кацба в 1940 году в селе Пакуаш, в семье крестьянина. Рос в многодетной семье. Отслужив в рядах Советской Армии, выучился на механизатора. Стал первоклассным специалистом, завоевав глубокое уважение среди односельчан и руководства села. Отец четверых детей, Иван Ламшацович Кацба прожил жизнь честно и достойно".

Заур Гиндиа, газета "Республика Абхазия", 12 мая 1993 года.

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