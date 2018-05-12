Ардзинба: в Абхазии порой неправильно представляют жизнь диаспоры в Турции

Журналист Астанда Ардзинба в интервью на радио Sputnik рассказала о своих впечатлениях от пребывания в составе делегации во главе с председателем Высшего Совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым в Турецкой Республике.

СУХУМ, 12 мая – Sputnik. В Абхазии порой неправильное представление того, что такое диаспора в Турции, сказала в интервью на радио Sputnik журналист Астанда Ардзинба, посетившая Турцию в составе делегации во главе с председателем Высшего Совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым.

© Sputnik . Сергей Субботин Студенты в Турции провели ночь в абхазских семьях

Она добавила, что за время трехдневного визита делегация успела познакомиться с бытом абхазов, проживающих в Турции.

"Визит был трехдневный и за это время удалось провести встречи с представителями абхазских культурных центров, это был такой ознакомительный визит для Муссы Экзекова. Мы также посетили выставку абхазских рукодельниц в городе Адапазар. Нашей задачей с оператором было набрать материалы о представителях абхазской диаспоры, об этом все подробно будет рассказано на сайте конгресса, который откроется через месяц", — подчеркнула она.

Астанда Ардзинба рассказала, что будет писать материалы не только о самом везите в Турцию но и о том, как живут соотечественники. Делегация провела один день в стамбульском культурном центре, где работает два хореографических ансамбля, детский и взрослый.

Ардзинба поделилась историей маленького мальчика, оказавшего на нее очень сильное впечатление.

"Мама мальчика, которому 12 лет, рассказывала о том, что он безумно мечтает приехать в Абхазию. Для них, эта земля обетованная, большинство из них никогда не были в Абхазии, мальчик говорит, что хочет переехать и умереть в Абхазии, я была удивлена услышанному от 12-летнего ребенка. Мы его видели на уроках абхазского языка, там дети читают стихи", — подчеркнула журналист.

6 мая в турецком регионе Сакария в селе Балбалы, где компактно проживает абхазская диаспора состоялся Абхазский Совет.

"В турецком городе Балбалы прошла традиционная встреча, в прошлый раз она состоялась семь лет назад. Повод для проведения встречи был необычный, она была организована в честь молодых абхазских и абазинских людей за то, что они соблюдают наказ принятый 14 лет назад, запрещающий стрелять на свадьбах. Как оказалось, это была большая проблема для правоохранительной системы, никакие законы и правила не подействовали. После того, как на одной из свадеб была убита молодая девушка, абхазские старейшины собрались и попросили молодых людей постараться соблюдать запрет. И вот 14 лет нет ни одного выстрела на свадьбах", — отметила журналист.

Она добавила, что уклад жизни в селе Балбалы безумно интересный, что там живут люди носящие несколько абхазских фамилий, в том числе и ее фамилию – Ардзинба.

На Съезд приехал министр внутренних дел Турции, который посчитал нужным лично поблагодарить молодежь за соблюдение запрета стрельбы на свадьбах.

В своем выступлении он сказал, что восхищается тем насколько абхазская молодежь придерживается слов старших, заметила Астанда Ардзинба.