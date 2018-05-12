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Президент Республики Абхазия Рауль на церемонии открытия многофункциональной спортивной игровой площадки в Пицунде

Рауль Хаджимба посетил открытие спортивной площадки в Пицунде

© Фото: presidentofabkhazia
В Абхазии
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Строительно-монтажные работы были проведены за счет средств Госкорпорации Российской Федерации "Росатом".

СУХУМ, 12 мая – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 мая посетил церемонию открытия многофункциональной спортивной игровой площадки на территории пансионата "Литфонд". Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Добрый день, дорогие друзья, гости и наши граждане, принимающие участие в этом событии. Для нашей страны важно выстраивать отношения с великой державой, государством, сильным во многих сферах, включая и направление, представители которого находятся сейчас здесь. Спасибо вам за то, что вы делаете и я надеюсь, что отношения с Российской Федерации, в том числе по отдельным отраслям, будут развиваться", — сказал глава государства обращаясь к организаторам и гостям мероприятия.

Президент Республики Абхазия Рауль на церемонии открытия многофункциональной спортивной игровой площадки в Пицунде

                        ©
                    Фото:  presidentofabkhazia
Президент Республики Абхазия Рауль на церемонии открытия многофункциональной спортивной игровой площадки в Пицунде

Заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации "Росатом" Александр Лакшин также обратился к участникам церемонии открытия.

"Мы довольно часто бываем в вашей замечательной республике и видим с каждым приездом, что она становится все лучше и красивее. Эта площадка — наш маленький вклад в ее процветание. Очень надеюсь, что здесь будет много детей, что вместе с это площадкой будет процветать и вся страна", — отметил он.

Директор центра спортивной подготовки концерна "Росэнергоатом" Сергей Фомин рассказал о работе спортплощадки.

"Эта площадка отвечает всем современным требованиям для проведения игровых видов спорта, — волейбола, баскетбола, тенниса. Здесь будут не только мероприятия "Литфонда". Мы уже начали работать со школьниками Гагрского района",- сообщил он.

Президент также осмотрел помещение отремонтированного уголка Народного поэта Дмитрия Гулиа на территории пансионата. Советник президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария сообщил о том, что в отреставрированный уголок была привезена историческая и краеведческая литература о Республике Абхазия.

Помещение отремонтированного уголка Народного поэта Дмитрия Гулиа на территории пансионата
© Фото: presidentofabkhazia
Помещение отремонтированного уголка Народного поэта Дмитрия Гулиа на территории пансионата



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