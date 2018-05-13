Культурные события на неделю: музыка, спектакли и выставки

Афиша культурных событий в Абхазии с 14 по 20 мая.

Абхазский драматический театр

15 и 16 мая в 19:00 в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоится спектакль "Носороги". Режиссер-постановщик Мадина Аргун.

"Носороги" – это история о том, как люди внезапно превращаются в носорогов. Один за другим.

Разных возрастов, сословий, культуры, воспитания, вероисповедания. Эта история о духовности и ее отсутствии. О природе зла, если это вообще природное явление. В чем истинное отличие человека от зверя, если оно есть? Почему культура, искусство, религия, наука и общечеловеческие гуманистические ценности, копившиеся тысячелетиями, оказывается, не накапливаются.

Также Абхазский драмтеатр покажет спектакль "Пастух и кот" в Очамчырском Доме культуры 17 мая в 15:00.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль - Пастух и кот

Абхазская госфилармония

В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 15 мая в 18:30 пройдет концерт Заслуженного артиста России, лауреата Всероссийского конкурса, пианиста Евгения Михайлова.

Евгений Михайлов выступает как с сольными программами, так и в сопровождении известных симфонических коллективов, среди которых Российский национальный оркестр, Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, Государственный академический симфонический оркестр России, симфонические оркестры многих городов и республик России, Немецкий симфонический оркестр Берлина, Национальный оркестр Бельгии, Филармонический оркестр Буэнос-Айреса и другие.

16 и 17 мая в 18.00 в филармонии также состоится Республиканский конкурс детского и юношеского творчества "Азыхь ХХI".

РУСДРАМ

15 мая в 19:00 покажут спектакль "Черная курица, или Подземные жители".

Премьера спектакля по повести Антония Погорельского состоялась в прошлом году в течение 36 театрального сезона Государственного Русского театра драмы.

Режиссер-постановщик Анастас Кичик, который уже ставил одноименный спектакль в Архангельске. Его работа тогда была представлена на фестивале имени Федора Абрамова и получила награду за лучшую режиссерскую работу и за лучшую актерскую работу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Черная курица, или подземные жители" в Государственном русском театре драмы Абхазии.

17 и 18 мая в 19:00 в РУСДРАМе состоится спектакль "Все мои сыновья". Действие "Всех моих сыновей" происходит в американском провинциальном городке. Хотя по декорациям оно могло бы происходить где угодно. Дом семейства Джо Келлера (Джамбул Жордания), их сад, стулья, стол и поваленное ветром дерево, которое занимает большую часть сцены. Такой сад мог бы быть и в Америке, и в Абхазии.

Абхазский государственный музей

15 мая в Абхазском государственном музее откроется выставка к 125-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Нестора Лакоба.

На выставке будут представлены редкие и малоизвестные фотодокументы.

В течение 15 лет он возглавлял революционное движение, был главой правительства Абхазской республики. Ему, легендарной Сарии, сыну Рауфу, матери Шахусне, соратникам и близким, погибшим в годы Большого террора (1937-1938), посвящено множество материалов, писем, записок… Особое место отведено сподвижнику Нестора Анатолию Вардания (1905-1938), бывшему мэру Сухума, которому посвятила свою книжку "Дочь за отца… отвечает!" Ирина Анатольевна Вардания. Презентация этого интересного семейного архива несомненно привлечет к себе большое внимание.

Государственный Молодежный театр

Абхазский Молодежный театр покажет зрителям спектакль "Третий день войны", который состоится 17 мая в 19 часов. Спектакль поставлен по рассказам абхазского писателя Шалоди Аджинджал.

ГАЛ

17 мая в 16:00 в Доме культуры города Гал музыкальная студия "Свирель" даст концерт под названием "Три года вместе".

Центральный выставочный зал

В центральном выставочном зале Сухума 15 мая в 16:00 откроется выставка работ художников Кабардино-Балкарии. Зрители могут посетить эту выставку до 25 мая.

Культурная площадка СКЛАД

На культурной площадке СКЛАД 15 мая в 19:00 покажут фильм "Фонтан" американского режиссера Даррена Аронофски. Это фильм о самом главном. Его темы — смерть, мечты о бессмертии, поиски смысла бытия. Многие критикуют его за отсутствие юмора и излишнюю серьезность. Редко зритель отнесется к этому фильму нейтрально — чаще всего "Фонтан" вызывает либо безумный восторг, либо резкое неприятие — впрочем, последнее обычно возникает из-за недопонятого смысла.

17 мая в 19:00 пройдет лекция Артема Дианова "Фрактальный рисунок".

с 20 по 22 мая ежедневно с 11:00 до 18:00 будет открыта инсталляция в публичном пространстве "Купол".

Проект "Купол" Астамура Бутба выстраивает медитативное пространство в виде полупрозрачного купола в городском парке и предлагает прохожим погрузиться в мысли о чем-то сокровенном и важном, оставив за рамками "Купола" все то, что их будет отвлекать от заданного им вопроса. Художник предлагает испытать некий новый опыт с помощью созданного им ритуала: что если бы мы могли отделяться от суеты и погружаться в тишину? Что бы мы тогда думали о мире? Были бы наши представления другими? Центральной частью его работы становится архитектура и окружающая среда — он стремится малыми средствами создать некое условное место, цель которого — сделать путь к ответу максимально коротким.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.