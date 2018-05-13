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Песочный моноспектакль Последнего из ушедших

День рождения Баграта Шинкуба отметили моноспектаклем в Абхазском драмтеатре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Народный поэт Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автор множества сборников стихотворений, исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграт Шинкуба родился 12 мая 1917 года.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В день рождения Народного поэта Абхазии, писателя Баграта Шинкуба 12 мая на сцене Абхазского государственного драматического театра состоялся показ моноспектакля с песочной анимацией по мотивам его романа "Последний из ушедших".

Идея создать моноспектакль исходила от Заслуженного артиста Кабардино-Балкарской Республики Роберта Саральпа

"Несколько лет назад в Кабардино-Балкарии, в Нальчике, в день рождения Баграта Шинкуба прошла презентация замечательного проекта Заслуженного артиста КБР и художника Шеомира Гучепшоко, который вызвал большой интерес. Мы познакомились в прошлом году с семьей Роберта Саральпа, они известные люди в Кабардино-Балкарии, они меценаты и подвижники, которые всегда поддерживают свою культуру", — подчеркнула министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. 

Она рассказала, что когда у Роберта Саральпа возникло желание привести в Абхазию моноспектакль с песочной анимацией, было понимание с абхазской стороны, что это верный и своевременный шаг.

Роберт Саральп
© Sputnik / Томас Тхайцук
Роберт Саральп

"Это наши и духовная связь, и культурный обмен. Та форма, которую вы сегодня увидите, она, может быть, немного непривычна, это театральный перфоманс, мы посчитали, что это будет интересно для молодежи. Такие формы современного искусства тоже могут сохранить слово, историю и культуру", — подчеркнула она.

Советник президента Абхазии Владимир Зантария отметил, что присутствие большого количества молодежи говорит о том, что молодые люди хотят знать историю.

Он подчеркнул, что после того как "Последнего из ушедших" перевели на адыгский язык, был огромный резонанс по всему Северному Кавказу, так как произведение раскрывает судьбы малых народов, испытавших лишения и горе.

Песочный моноспектакль Последнего из ушедших
© Sputnik / Томас Тхайцук
Песочный моноспектакль "Последнего из ушедших"

После вступительных слов на сцену вышел художник Шеомир Гучепшоко, который начал рисовать из песка историю, описанную в романе Баграта Шинкуба "Последний из ушедших", о трагических событиях XIX века – махаджирства, из-за которого большинство абхазов и адыгов вынуждены были покинуть свои дома.

Вначале из песка появляются Кавказские горы, над ними большое и яркое солнце, затем все отчетливей становится образ безмятежного, статного горца и горянки. Вдруг вместо гор появились морские волны, а солнце на небе уже не такое большое и ясное, оно становится маленьким и от него не исходят лучи, а на берегу появляется одинокий всадник, как символ одиночества после изгнания своих сородичей.

Песочный моноспектакль Последнего из ушедших
© Sputnik / Томас Тхайцук
Песочный моноспектакль "Последнего из ушедших"

Быстрые движения в следующий момент нарисовали двух скорбящих женщин, через секунды зритель понимает, что произошло, когда появляется ребенок, лежащий в люльке с закрытыми глазами.

Позже художник еще раз рисует горы, но они уже темные, в них нет той надежды и света, которые были до этого, затем зрители увидели того самого всадника, одиноко стоявшего на берегу.

Песочный моноспектакль Последнего из ушедших
© Sputnik / Томас Тхайцук
Песочный моноспектакль "Последнего из ушедших"

Спустя еще небольшое время на сцену вышел Роберт Саральп, который стал читать отрывки из произведения романа "Последний из ушедших", а за его спиной продолжали появляться различные рисунки.

Песочный моноспектакль Последнего из ушедших
© Sputnik / Томас Тхайцук
Песочный моноспектакль "Последнего из ушедших"

"Я очень впечатлена увиденным, тем,  насколько понятно и глубоко можно передавать смысл, не произнося ни слова, одними рисунками. И, конечно, вторая часть, когда на сцену выходит второй человек и читает самые яркие моменты из романа, а чтение сопровождается еще и рисунками из песка — это очень здорово. Мне очень понравилось, спасибо большое Роберту Саральпу и великолепному художнику Шеомиру Гучепшоко", — сказала зрительница Наала Гумба.

Песочный моноспектакль Последнего из ушедших
© Sputnik / Томас Тхайцук
Песочный моноспектакль "Последнего из ушедших"

Показ моноспектакля с песочной анимацией состоялся при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии. Информационное агентство и радио Sputnik – информационный партнер. 

Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.

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