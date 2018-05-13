Ежегодный международный турнир по каратэ "Кубок Азии" проходит в российском городе Барнаул с 10 по 15 мая.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Трое молодых спортсменов из Абхазии везут домой "золото", "серебро" и "бронзу" с Международного турнира по косики каратэ "Кубок Азии", рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба в воскресенье 13 мая.

"Трое наших спортсменов вчера выступили на этих соревнованиях и завоевали три медали – девятилетняя София Авидзба взяла "золото", восьмилетний Нарт Арсалия занял второе место, и "бронзу" привезет в Абхазию Мария Хупория, которой десять лет. Все эти ребята из Сухума", — сказал Адлейба.

© Фото : Федерация косики каратэ Абхазии Каратисты из Абхазии завоевали медали на "Кубке Азии"

Он добавил, что молодые каратисты из Абхазии впервые приняли участие в этом международном соревновании, хотя приглашали их на протяжении уже нескольких лет. В 2018 году эта возможность представилась благодаря совместной финансовой поддержке Госкомитета Абхазии по физической культуре и спорту и родителей спортсменов.

В международном турнире по каратэ "Кубок Азии", который состоялся в Барнауле, участие приняли спортсмены из 11 стран, в том числе из России, Азербайджана, Японии, Ирана, Туркменистана.

© Фото : Федерация косики каратэ Абхазии Каратисты из Абхазии завоевали медали на "Кубке Азии"

Во время соревнований в Барнауле спортсменов из Абхазии пригласили на Международный турнир по каратэ "Кубок Туниса", который пройдет в июле 2018 года. Удастся ли принять в нем участие или нет, президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба пока ответить не может. Все зависит от финансовых возможностей, отметил он.