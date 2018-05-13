Марианна Котова о своей семье: всегда жили по-абхазски

В рамках рубрики "Перевод на абхазский" Информационного агентства Sputnik Абхазия, журналист Марианна Котова рассказала о том, как ей вместе с семьей пришлось покинуть республику и как она привыкала к ней после возвращения.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Марианне Котовой и ее семье пришлось уехать из республики в Смоленск, когда началась Отечественная война народа Абхазии, но все это время они не переставали придерживаться основным принципам абхазской жизни, рассказала Котова ведущей радио Sputnik Абхазия.

"Когда мы жили в Смоленске, мне казалось, что мои родители ведут себя как-то странно, но когда я приехала сюда, поняла, что они ведут себя по-абхазски. Поэтому, вернувшись в Абхазию, я не столкнулась с тем, что кардинально отличается от того, к чему я привыкла", — поделилась Котова.

"Странное" поведение родителей молодой журналистки выражалось в отношении к окружающим их людям, в воспитании дочери и советах, которые они ей давали. Все это, подчеркнула Котова, сильно отличалось от образа жизни ее сверстников.

Марианна Котова призналась, что, уезжая в семилетнем возрасте из Абхазии, она знала о том, что еще вернется в республику. Сделать это ей удалось на пятом курсе факультета журналистики одного из институтов Смоленска. В 2008 году она приехала на практику в Абхазию, где ее представление о журналистике не совпало с действительностью.

"Абхазия стала для меня местом, где я могла опробовать все, чему научилась, о чем я мечтала – свобода слова, какое-то влияние журналиста на действительность вокруг. Я приехала, когда училась на пятом курсе и написала несколько материалов для газеты "Эхо Абхазии", пообщалась с людьми", — рассказала журналистка.

Сделать выбор в пользу Абхазии было несложно, добавила Котова, так как у нее в республике живут родственники. Первые дни пребывания в Абхазии, призналась Котова, были для нее настоящим открытием, особенно после того, как она начала работать на телеканале "АбазаТВ", где ей всегда помогали и поддерживали.

На новой работе Марианне пришлось перепрофилироваться из пишущего журналиста в телевизионного, но это было несложно, утверждает она. По ее мнению, телевизионное направление этой профессии легче газетного.

Достичь определенных успехов Котовой удалось не только на профессиональном поприще, но и в личной жизни.

В Абхазии она вышла замуж за Павла Какалия, с которым они воспитывают сына Ясона.

"Для меня выйти замуж за человека другой национальности — это не сверхъестественный шаг или переступить через себя. Бабушки и дедушки все создавали семьи с представителями другой национальности. Ведь все мы люди, у всех у нас одни и те же цели, все мы хотим одного и того же, поэтому здесь не нужен "перевод", это все — человеческий язык", — поделилась Котова.

Молодая журналистка надеется, что ее семье больше никогда не придется покинуть Абхазию ни по каким причинам.