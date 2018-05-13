Тенкачева о конференции в Сухуме: интересовала методика лечения заикания

Совместная Международная научно-практическая конференция Абхазского госуниверситета и Уральского педагогического университета прошла в Абхазии с 7 по 11 мая.

СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Лечение заикания у взрослых вызвало большой интерес на Совместной научно-практической конференции АГУ и Уральского педагогического университета, рассказала корреспонденту Sputnik Абхазия доцент этого российского университета Татьяна Тенкачева.

© Sputnik Совместная конференция АГУ и Уральского педуниверситета завершилась в Сухуме

"Большой интерес вызвал вопрос преодоления заикания. С нами приехал очень хороший специалист – Нина Косолапова, которая помогает заикающимся взрослым, особенно тем, кто получил травму в результате автокатастрофы или военных действий. На фоне тяжелого стресса у них появилось такая проблема, как заикание", — отметила Тенкачева.

На конференции в Сухуме также обсудили случаи, когда ребенок страдает не от одного заболевания, а сразу от нескольких и в последние годы, подчеркнула Тенкачева, наблюдется увеличение числа подобных проблем со здоровьем среди детей.

"Ребенок может страдать от аутизма, но проблема может заключаться не только в этом. То есть, наряду с нарушением опорно-двигательного аппарата еще и нарушение интеллекта, проблемы со зрением. Таких детей тоже нужно как то обучать. Существует достаточно хорошие методики, а у наших специалистов есть хороший опыт работы с этими детьми, что мы подробно и обсудили на конференции", — поделилась доцент Уральского педагогического университета Татьяна Тенкачева.

Проблемы в обучении возникают и у детей, которые владеют сразу двумя языками, так как воспринимают эти оба языка, как один. Эта проблема, по мнению российского специалиста, актуальна для Абхазии тоже.

Существуют методики, которые направлены на то, чтобы развить у ребенка в голове оба языка.

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"Послушайте ваших детей, они говорят на смеси русского и абхазского. Они говорят так, как думают, то есть на смеси этих двух языков. Такой ребенок, конечно же, испытывает трудности. Существуют методики, а главное в ваших школах существует практический опыт, как такому ребенку развести в голове эти два языка", — рассказала Тенкачева.

Совместная Международная научно-практическая конференция Абхазского госуниверситета и Уральского педагогического университета проходила в Абхазии с 7 по 11 мая. Два вуза сотрудничают на протяжении четырех лет.

В этом году были проведены обучающие семинары, лекции, практические занятия. Конференция была посвящена проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями речи. Обсуждались и вопросы суицида среди подростков.