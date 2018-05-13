Скрипачка из Абхазии поставила условия организаторам фестиваля в Израиле

Международный фестиваль "Музыка мира", в котором юная скрипачка из Абхазии Эмилия Терзян-Хагба стала Лауреатом первой степени, проходил в Израиле с 6 по 10 мая.

СУХУМ, 13 мая — Sputnik. Государственный флаг Абхазии должен занять место среди всех остальных флагов на фестивале "Музыка мира" в Израиле, таким было условие со стороны скрипачки из Абхазии Эмилии Терзян-Хагба, рассказала ведущему радио Sputnik мама юной музыкантши Елена Хагба.

"Обязательным условием участия на этом фестивале-конкурсе с нашей стороны было то, что мы выступаем от Абхазии и абхазский флаг должен стоять вместе со всеми остальными флагами на сцене, о чем мы договорились с организаторами заранее. Мы также попросили, чтобы Абхазия была указана в дипломе конкурса", — отметила Елена Хагба.

Планы молодой скрипачки и ее мамы едва не сорвались. Из-за того, что их авиарейс в Израиль был отложен, попасть на конкурс им удалось всего за несколько минут до начала церемонии открытия, и абхазский флаг занял место среди государственных символик других стран-участниц.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скрипачка Эмилия Терзян-Хагба: Абхазия - это не только красивая природа

Сама Эмилия Терзян-Хагба осталась довольна участием в конкурсе и поездкой в целом. Она рассказала, что с каждым выходом на сцену, учится контролировать волнение и страх.

"В моей группе было 12 человек, из них ни одного моего ровесника, я была младше всех. И меня это тревожило, но, несмотря на это, я смогла себя контролировать. Я играла "Контабеле" Никколо Паганини, и "Непрерывное движение" Отто Карновачика. Программу успела выучить всего за два месяца и это для меня рекорд. Выучить за столь короткое время два произведения, такого у меня еще никогда не было", — призналась юная скрипачка.

Несмотря на психологическую устойчивость Эмилии, понервничать ей все же пришлось. За день до выступления на конкурсе, как сказала сама скрипачка, на ее музыкальном инструменте "поехала" струна, что могло привести к технической поломке во время выступления. Решить проблему ей помог музыкант, член жюри конкурса Михаил Казиник.

Эмилия поделилась самыми яркими впечатлениями от фестиваля и рассказала, что больше всего ей понравилось выступление джазового скрипача Игоря Эпштеин, который удивил ее не только техникой игры, но и своей эмоциональностью во время исполнения композиций.

"В его игре понравилось все – техника, пассажи, музыка, но особенно впечатлило, как он с помощью скрипки издавал скрип двери", — рассказала Эмилия.

Международный музыкальный фестиваль-конкурс "Музыка мира" собрал музыкантов из России, Нидерландов, Америки, Германии и Сингапура.

Фестиваль-конкурс дает возможность широкому кругу молодых исполнителей продемонстрировать свои способности в вокальном и инструментальном творчестве.