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Возложение цветов к мемориалу Владислава Ардзинба

Память Владислава Ардзинба почтили у Мемориала в Эшере в день его 73-летия

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Первый президент Абхазии, основоположник современного абхазского государства Владислав Ардзинба родился 14 мая 1945 года.

СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В день рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба поклониться его памяти и возложить цветы к Мемориалу в селе Эшера пришли руководство, ветераны войны, общественность и школьники.

В прифронтовом (во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов – ред.) селе Эшера, где похоронен Владислав Ардзинба, в день его рождения было многолюдно, уже на дальних подъездах дорожные обочины были заставлены автомобилями.

Председатель ВС Абхазии В.Ардзинба
© Sputnik . Сергей Гунеев
Национальный герой: 73 года со дня рождения Владислава Ардзинба

Помимо руководства республики, участников войны и их родственников, в очередной раз поклониться памяти Владислава Ардзинба приехали люди со всех концов республики.

"Мы каждый год приходим к Мемориалу Владислава Григорьевича, этот день нельзя назвать грустным, несмотря на то, что мы сейчас находимся на могиле. Это тот день, когда появился на свет спаситель Абхазии, человек, который принес нам победу и независимость", — сказала участница церемонии Хибла Гумба.

Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, историк, филолог, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, доктор исторических наук, профессор, академик Академии Наук Абхазии, Адыгской международной АН, лауреат международной Кондуровской премии. Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени.

В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. 26 ноября 1994 года Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 он избирается на второй президентский срок. Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.

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