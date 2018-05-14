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Даур Кове принял нового посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина

Даур Кове принял нового посла России в Абхазии

© Фото: mfaapsny
В Абхазии
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Указ о назначении Алексея Двинянина послом Российской Федерации в Абхазии подписал президент России Владимир Путин 30 марта 2018 года.

СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Даур Кове 14 мая принял нового посла Российской Федерации в Республике Абхазия Алексея Двинянина в связи с вручением копий верительных грамот. Об этом сообщает официальный сайт МИД Абхазии.

"Глава МИД Абхазии поздравил Алексея Двинянина и выразил надежду, что его пребывание на этом высоком посту послужит дальнейшему всестороннему развитию союзнических абхазо-российских отношений, наращиванию и укреплению стратегического партнерства двух стран", — говорится в сообщении.

Посол России в Абхазии поблагодарил Даура Кове и заверил, что приложит максимальные усилия для осуществления поставленных президентом России Владимиром Путиным задач по дальнейшему расширению и углублению союзнических отношений между Россией и Абхазией в различных сферах.

Встреча президента Хаджимба с послом Григорьевым, по случаю окончания дипмисси посла
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Я уверен, что наши народы и наши государства ждет большое будущее. Будем трудиться, опираясь, прежде всего, на имеющиеся между нашими странами соглашения, с учетом сложившегося между Россией и Абхазией духа дружеских и союзнических отношений", — подчеркнул Алексей Двинянин.

Даур Кове и Алексей Двинянин обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня.
Указ о назначении Алексея Двинянина послом Российской Федерации в Абхазии подписал президент России Владимир Путин 30 марта 2018 года. Алексей Двинянин сменил на этом посту Семена Григорьева, руководившего посольством с 2008 года.

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