Чирикба: Владислав Ардзинба легко читал хеттскую клинопись

СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Владислав Ардзинба легко читал хеттские клинописные тексты без перевода, сказал в интервью на радио Sputnik доктор филологических наук Вячеслав Чирикба.

"Он также много занимался хеттскими законами, он много рассказывал мне об этом, кроме того, Ардзинба занимался хеттской дипломатией, у него есть большая работа по этому поводу", — добавил он.

Научный мир знает Владислава Ардзинба как ведущего хеттолога и как специалиста хаттского языка, подчеркнул ученый.

"Если говорить об истоках интереса Владислава Ардзинба к хаттскому языку и к хеттской тематике, то определяющую роль сыграл его учитель – крупнейший абхазский этнограф, историк Шалва Денисович Инал-ипа", — добавил он.

Исходя из исторических связей западного Кавказа и ближней Малой Азией нужен был специалист в этой области, заметил Чирикба.

"Шалва Денисович решил направить Ардзинба в область хеттологии, и он не ошибся, поскольку Владислав Ардзинба внес большой вклад в хеттологию, а также в изучение хаттов, которые жили в Малой Азии до прихода туда индоевропейцев хеттов", — сказал он.

Когда Ардзинба поступил в аспирантуру, его научным руководителем стал известный ученый, хеттолог и культуролог Вячеслав Иванов.

"Ему повезло с учителями — Шалва Инал-ипа, Георгий Дзидзария и Вячеслав Иванов — это была отличная школа, великолепные специалисты", — подчеркнул Вячеслав Чирикба.

После окончания учебы Владислав Ардзинба работал в Институте востоковедения Академии наук СССР.

"Есть ряд сборников по истории востока, где Владислав Григорьевич является соавтором. Наиболее известная его работа — это докторская диссертация "Ритуалы и мифы древней Анатолии", она стала настольной книгой для любого востоковеда", — сказал Чирикба.

В своих научных работах Ардзинба опирался на первоисточники, рассказал ученый.

"К нему приходило много посылок из-за рубежа от его коллег востоковедов, они присылали ему свои труды, было очень много материала, особенно автографии, хеттские клинописи. Он их читал, переводил, и он вводил в науку новые данные по хеттским ритуалам, законам, дипломатии и другим аспектам, в этом была его сильная сторона, он опирался на первоисточники и сам с ними работал. Он также бывал в Турции, в Лондоне на конференциях, у него был широкий круг общения с крупнейшими специалистами в этой области", — отметил Чирикба.

Ученый убежден, что Ардзинба был талантлив во всем.

© Фото : с сайта В.Г. Ардзинба Владислав Ардзинба – ученый и политик, определивший судьбу Абхазии 10

"Он не был карьерным дипломатом, карьерным военачальником, карьерным специалистом и политиком. Однако он стал и политиком, и дипломатом, и военачальником. Но прежде всего он был ученым. Сколько раз я общался с ним уже после того, как он стал президентом Абхазии. Он постоянно интересовался последними исследованиями в науке, в хеттологии, хаттологии и в кавказоведении. То есть, по сути, он был все-таки ученый. Облачен был властью, которая дала ему возможность также претворять в жизнь научные проекты", — заметил Чирикба.

Он добавил, что это касается создания Академии наук Абхазии и других важных учреждений для Абхазии.

"Я думаю, что помимо того, что он был великим политиком для Абхазии и Кавказа, он был выдающимся ученым. И вклад его очень большой в востоковедение, в хеттологию, его книги, на самом деле, очень известны во всем мире среди специалистов. Я думаю, что мы можем гордиться нашим лидером, нашим земляком, нашим великим и политиком, и ученым. Он внес большой вклад во все области, которыми занимался. Думаю, он пример для подражания для многих молодых людей", — подчеркнул Вячеслав Чирикба.

Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, историк, филолог, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии, Адыгской международной АН, лауреат международной Кондуровской премии, Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-апша" I степени.