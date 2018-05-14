Правила жизни Владислава Ардзинба

Сария Кварацхелия, Sputnik

Владислав Ардзинба возглавил республику в судьбоносный момент — накануне Отечественной войны народа Абхазии. Тогда ему пришлось из науки уйти в политику.

"По складу характера я все же остаюсь ученым, историком и люблю это дело значительно больше, чем политику. В политике часто приходится иметь дело с людьми, начисто лишенными каких-либо нравственных принципов и идеалов… У них нет совести, а с бессовестными людьми очень трудно разговаривать, приходится сильно нервничать, переживать. Но коль скоро на мою долю выпало такое испытание, я пока держусь. А так, у меня мечта вернуться в свой родной институт", – сказал он в одном из интервью.

© Фото: ardzinba Владислав Ардзинба с сотрудниками АбИГИ

Как политик, Ардзинба считал, что в политике нужно избавляться от излишних сантиментов и защищать интересы своего народа.

"Политика и чувства — это вещи диаметрально противоположные. Как человек, я могу и должен иметь свои сантименты. Как политик, я руководствуюсь интересами своего народа. Ради этого я должен встречаться, обсуждать, пожимать руки, любезно улыбаться – все, что угодно, чтобы мирно решить все конкретные проблемы.

© Фото: ardzinba Владислав Ардзинба, Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе. 3 Сентября 1992

Война рано или поздно кончается, надо искать другой язык. Это понимаем мы. Это понимают они. По крайней мере, на словах. Чужой болью покаются тогда, когда, простите, на собственной шкуре испытают нечто подобное. Если бы в один не совсем прекрасный день в Тбилиси вошли чьи-то танки, там лучше поняли бы абхазов. Мы не отказывались ни во время войны, ни сейчас от языка переговоров. От совместного решения всех проблем в наших отношениях. Но у нас должны быть достойные условия для нашего народа. Ходили мы под дулами танков, сохранили свое достоинство, сохраним его и за столом переговоров", – отметил он в беседе с журналистами.

Самое трудное решение

Когда началась Отечественная война Народа Абхазии, Ардзинба призвал встать на защиту страны всех неравнодушных. Председатель Верховного Совета республики считал долгом каждого защищать Родину.

"Есть государство, каждый его гражданин по всем конституциям обязан защищать это государство. Но если определенная часть населения всякий раз при возникновении угрозы этому государству будет в интересах своего самосохранения покидать территорию Абхазии, когда решается судьба нации, а потом снова возвращаться… Но простите, тогда в чем провинились те, кто остался на своей Родине, защищал ее, сложил здесь свою голову? Завтра, может быть, опять будут какие-то проблемы – и опять кто-то будет убегать, кто-то возвращаться?.. Так не бывает, государство все обязаны защищать", – высказал он мнение в одном из обращений.

© Фото: ardzinba С бойцами Гумистинского фронта

Но, несмотря на это, верховный главнокомандующий переживал, что призывает своих граждан не только на защиту, но и на смерть.

"Самое трудное решение — отправлять людей в бой, зная, что они могут погибнуть", — сказал Ардзинба в одном из выступлений во время войны.

Владислав Ардзинба, несмотря на военные реалии, считал человеческую жизнь превыше всего.

"Всех денег мира не хватит на то, чтобы оплатить хотя бы одну человеческую жизнь", – отметил Ардзинба в 1993 году в своем новогоднем обращении к народу Абхазии.

Свобода Апсны как смысл жизни

Владислав Ардзинба посвятил себя свободе и независимости Абхазии. Он боролся против несправедливости и двойных стандартов. "Современные империалисты придумали теорию, что ради завоевания чужих земель можно возвести в ранг международного права истребление соседних народов, при этом забывая, что международное право включает в себя и право каждого народа, в том числе и абхазского, на самоопределение. Это, кстати, обязательное право. А когда надо отвечать на угрозы и применение силы, мы хорошо знаем, и ответим как следует. За нами не пропадет", – высказался он в одном из обращений.

И после победы Абхазии в Отечественной войне Ардзинба верил, что рано или поздно республика получит признание независимости.

"Некоторые в Москве думают, что признание Абхазии невыгодно для России, но это очень примитивная позиция. Это можно сравнить с позицией крупных мировых держав, которые в одном случае поддерживают принцип права нации на самоопределение, в других высказывают какие-то условия. Думаю, что рано или поздно мы дождемся того, что Россия признает независимость Абхазии. И дождемся мы этого ни от каких-то политических кругов, а именно от тех, кто будет руководить Россией", – отметил Ардзинба.

© Фото: ardzinba Владислав Ардзинба и генерал Коробко. 9 мая 1998 года

Самым сложным периодом Ардзинба считал послевоенный период.

"Я думаю, что мы подошли к такому этапу своего развития, когда важно было бы сохранить ту огромную собственность, которая никогда в руках Абхазии не находилась. Теперь уже, когда она перешла в наши руки, мы обязаны сохранить ее, не дать никому уничтожить ее. Я вам честно скажу, Абхазия никогда не обладала такой собственностью, потому что различным ведомствам и организациям принадлежало все на территории нашей республики. Все, что в значительной степени осталось, сохранилось, когда-то принесет большую пользу нашему народу. Необходимо изменить форму собственности. Надо сделать так, чтобы основная часть нашего населения стала собственником того имущества, которое есть на территории Абхазии", – сказал он в одном из интервью.

В 1994 году Владислава Ардзинба избрали президентом республики. Смыслом президентства он считал ответственность перед народом.

За свою политическую карьеру первый президент Абхазии не раз подвергался критике, но, по его словам, это лишь помогало ему.

"Критические выступления, если они появляются в печати, мне очень помогают, они важны и полезны, потому что заставляют обратить внимание на то, чего раньше не замечал, понять то, что необходимо сделать. Я думаю, критику вряд ли кто особенно любит, но надо в себе выработать правило — спокойно относиться к ней. Монополией на истину не обладает ни президент, ни кто другой. И только вместе, в результате диалога можно решать задачи, стоящие перед обществом, государством, народом", – отметил он в интервью.

Владислав Ардзинба по-особому любил Абхазию и считал ее уникальной страной.

"Я рад возможности представить вам нашу Родину – Абхазию. Многие из вас, возможно, только слышали название этой страны, и в совершенно определенном смысле она является для вас terra incognita. Абхазия — это небольшая страна на юго-восточном побережье Черного моря между Россией и Грузией. Черное море и высокие Кавказские горы создают уникальные климатические условия Абхазии", – представил президент Абхазию гостям из других стран.

Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, историк, филолог, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, доктор исторических наук, профессор, академик Академии Наук Абхазии, Адыгской международной АН, лауреат международной Кондуровской премии. Герой Абхазии и кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени.

В 1990 году Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. 26 ноября 1994 года Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 он избирается на второй президентский срок.

Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.