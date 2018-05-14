Абхазские охотники выследили и убили опасного волка-одиночку

В селе Дзыгута Сухумского района охотники поймали и убили огромного волка, который накануне "полакомился" молодым теленком. Фото добычи быстро разлетелось в сети и размеры хищника удивили пользователей. Автор снимка Денис Шинкарев рассказал корреспонденту Sputnik о том, как зверь попал в ловушку и кто еще не дает спокойно жить сельчанам.

Бадри Есиава, Sputnik

Волк-одиночка

В детстве, наверное, каждому пели колыбельную о сером волчке, который обязательно придет и укусит за бочок, если себя плохо вести. В селе Дзыгута Сухумского района, где 7 мая появился незваный "гость", этой невинной детской страшилке не умиляются.

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По словам замглавы администрации села Дениса Шинкарева, который сделал снимок охотников и их добычи, волк задрал годовалого бычка. Эта весть взбудоражила местных жителей, ведь в рацион обнаглевшего хищника могли попасть не только домашние животные, но и люди.

Дальше события развивались тоже, как в сказке, но уже про Красную Шапочку. В эти дни неподалеку от синопского ущелья промышляли двое охотников. Они услышали о происшествии и решили проявить инициативу. Ими были члены Союза охотников и рыболовов Абхазии Фридон Джопуа и Александр Сингерев.

"Они примерно рассчитали направление, куда от этого места мог пойти волк, и поставили капканы в двух местах – один на берегу реки, а второй у виноградников, где зверь и попался. Уже 8 мая мне позвонили примерно в 23:00 и сказали, что волк убит", — рассказал Денис Шинкарев.

По шкуре зверя опытные охотники определили, что он был уже старым и, скорее всего, был изгнан из стаи более молодым соперником. Обычно волки в одиночку не охотятся. Весил хищник не меньше 60 килограммов, утверждает Шинкарев. "Ликвидаторов" чествовали всем селом.

Хищники сухумских лесов

Волки в селе Дзыгута — частые гости, сказал Денис Шинкарев. Около двух лет назад один зашел прямо во двор местных жителей, где играли дети. Правда, они не признали в визитере опасного хищника, спутали его с большой собакой.

Волк не единственный вид хищника, обитающий в лесах Сухумского района. Люди нередко сталкиваются лицом к лицу с шакалами, лисами и даже рысью.

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"Шакалы у нас уже как домашние животные, к ним все привыкли. Они не опасны для человека, потому что очень пугливые, а вот рысь мы встречаем все чаще. Недели две назад в районе Беслетской ГЭС она убила корову. Поймать рысь очень тяжело и, насколько мне известно, в Абхазии не было ни одного случая, когда охотникам удавалось поймать этого хищника живым", — сказал Шинкарев.

Большую лесную кошку обнаружил на крыше местного Дома культуры пожилой мужчина и не поверил своим глазам.

Присутствие рядом зверя можно определить через поведение домашних животных, которые чувствуют опасность на расстоянии, делится своими наблюдениями житель села Дзыгута.

"Когда хищники подходят слишком близко, у скотины начинается паника, она бежит сломя голову и ревет. Как правило, рысь нападает на молодых коров, которые отбились от стада. Случаев нападения на бычков еще не было. Видимо, ищет жертву послабее", — предположил Шинкарев.

Рысь, которая бродит в окрестностях Сухумского района, с каждым днем настраивает против себя все больше людей. Несмотря на запрет государства, многие жители при первой же возможности готовы убить зверя, добавил замглавы.