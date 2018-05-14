Даур Кове встретился с главой МИД Южной Осетии

Глава югоосетинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Медоев в понедельник прибыл с рабочим визитом в Абхазию по приглашению главы МИДа Абхазии Даура Кове.

СУХУМ, 14 мая — Sputnik. Главы МИД Абхазии и Южной Осетии встретились в Сухуме для обсуждения новых возможностей дальнейшего развития сотрудничества двух стран, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Даур Кове и Дмитрий Медоев провели встречу в стенах Министерства иностранных дел Абхазии.

© Фото : Пресс-служба президента РЮО Грузинского диверсанта Южная Осетия передала Абхазии для обмена

"На состоявшейся сегодня встрече двух министров обсуждалось динамичное развитие политического диалога в атмосфере доверия и взаимопонимания как на рабочем, так и на высшем уровне между Цхинвалом и Сухумом, а также рассмотрели новые возможности по дальнейшему раскрытию поистине неисчерпаемого потенциала югоосетино-абхазского партнерства", — говорится в сообщении.

После встречи глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев возложил цветы к Мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, которому сегодня исполнилось бы 73 года.

Глава югоосетинского внешнеполитического ведомства в понедельник прибыл с рабочим визитом в Абхазию по приглашению главы МИДа Даура Кове, где примет участие в праздновании 25 годовщины со дня образования абхазского МИДа.