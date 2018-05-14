14 мая 1993 года: состоялась встреча Шеварднадзе и Ельцина

Из книги Аслана Авидзба "Отечественная война (1992—1993 гг.). Вопросы военно-политической истории Абхазии":

"Встреча Эдуарда Шеварднадзе и Бориса Ельцина состоялась, как и было запланировано 14 мая, и проходила за закрытыми дверями. Параллельно с главами государств вели диалог премьер-министры, а затем состоялась общая беседа членов делегаций. Договаривающиеся стороны согласились ускорить подготовку к повторной встрече на высшем уровне по Абхазии, а также высказались за активизацию роли ООН и СБСЕ в мирном урегулировании конфликта. На встрече было достигнуто Соглашение о прекращении огня в Абхазии с 20 мая. По окончании переговоров президент России заявил, что "сначала будет прекращен огонь, а с середины июня начнется вывод тяжелой техники из зоны конфликта". Борис Ельцин и Эдуард Шеварднадзе договорились, что у них будут личные представители в Абхазии. И уже в тот же день Б. Пастухов был назначен специальным представителем президента России по грузино-абхазскому конфликту, что могло свидетельствовать о более пристальном внимании России к войне в Абхазии. Хотя внешне все говорило о неизменности позиции Москвы, но данный демарш мог быть политическим шагом, призванным продемонстрировать некое, хотя и неофициальное, повышение интереса к позиции абхазской стороны со стороны российского руководства".

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