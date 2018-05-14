Тужба: потребность в шахматных соревнованиях в Абхазии растет

СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Потребность в шахматных соревнованиях в Абхазии среди детей растет, сказал в интервью на радио Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба, подводя итоги турнира "Аквафон-open 2018".

"Этот турнир уже проводится одиннадцатый год, я думаю, для современной Абхазии — это рекорд. Если в первых соревнованиях было 60-70 участников, и считали, что это много, то в этом году участников было более чем 220 человек", — добавил он.

Такой рост популярности шахмат в республике связан с тем, что тренеры во всех регионах активно работают, подчеркнул Тужба.

"Тренеры активно работают во всех районах и, конечно, в Сухуме школа работает, кроме школы, благодаря администрации города, его руководителя Адгура Харазия, в каждой школе нам дали штаты на факультативные занятия по шахматам. Интерес к шахматам не снижается и вряд ли в ближайшее время снизится", — заметил президент Федерации шахмат Абхазии.

В Абхазии созданы хорошие условия для развития шахмат, подчеркнул Константин Тужба.

"Мы ездим за пределы Абхазии, и к нам едет много шахматистов, в этом плане ведется активная работа", — сказал он.

По словам Тужба, соревнования "Аквафон-open 2018" прошли, как всегда, на высоком организационном уровне.

"Начало у нас было немного скомкано, потому что мы приняли 130 заявок, подготовились на 160 шахматистов, а утром появилось 220 участников. Конечно, нам срочно пришлось все переделывать, задействовать дополнительный зал, на это ушло минут 40, но дальше все пошло нормально. В следующем году подготовимся более ответственно, все предупреждены, что будут приниматься участники только по предварительной заявке", — сообщил Тужба.

Те, кто заранее не заявит об участии в шахматном турнире, не будут включаться в списки участников, добавил президент Федерации шахмат.

"Исключение может быть для ткуарчалцев и гагрцев, потому, что они едут далеко. Мы не сможем отправить обратно после двухчасового пути, а сухумчан можем не допустить, так как надо привыкать к современным стандартам, дети должны знать, кто их соперники", — заметил Константин Тужба.

Турнир вызвал много эмоций у детей, принимавших участие в соревнованиях, поделился он.

"Было много эмоций, было много радости и слез, когда плачут дети, конечно, очень тяжело на это смотреть, но для них это вселенская трагедия. Я слежу за тем, чтобы родители не ругали детей за поражения, бывают такие родители, которые ругают, нужна только разъяснительная беседа", — сказал Тужба.

В Международном шахматном турнире "Аквафон-open 2018" участвовало 220 шахматистов всех возрастов из всех регионов Абхазии, а также гости с юга России.