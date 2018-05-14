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Ювелирные изделия найденные в Ачандаре

"Ачандарский клад" передан в Госмузей Абхазии

© Фото: Daur Benia
В Абхазии
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Житель села Ачандара Гудаутского района Рустам Чхебелия 31 января 2018 года наткнулся на древнее захоронение, вскапывая землю на своем приусадебном участке.

СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Министр  внутренних дел Абхазии Гарри Аршба в присутствии заместителя министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батала Кобахия передал  Абхазскому государственному музею предметы старины, найденные жителем села Ачандара Гудаутского района. Об этом сообщает официальный сайт МВД Абхазии.

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© Fotolia / Grafvision
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Житель села Ачандара Рустам Чхебелия 31 января 2018 года, работая на своем приусадебном участке, раскопал древнее захоронение, мужчина о своей находке сообщил главе государства.   

По распоряжению президента Абхазии в Ачандару выехал министр внутренних дел в сопровождении следственно-оперативной группы и специалистов экспертно-криминалистического центра МВД. 

Осмотр обнаруженных предметов в присутствии представителя Государственного музея Абхазии указал на их археологическую ценность – это фрагменты предметов домашней утвари, женских украшений, рабочих инструментов. Специалистами была произведена предметная опись, материал опечатан и задокументирован для дальнейшего исследования.

Министр внутренних дел передал в Госмузей предметы найденные в селе Ачандара
© Фото : предоставлено МВД Абхазии
Министр внутренних дел передал в Госмузей предметы найденные в селе Ачандара

Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа заметил, что найденный в Ачандаре могильник с драгоценностями – одно из богатейших захоронений на всем восточном побережье Черного моря.

В могиле лежали останки человека, бронзовый шлем, наконечники, копья и другие украшения. Ученые предполагают, что находка относится к периоду поздней античности и раннему средневековью.

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Место, где было найдено захоронение – известный могильник Цоухуа, на котором велись раскопки известными археологами Михаилом Гумба, Аликом Габелия, Александром Скаковым и Аркадием Джопуа.

В начале 2000-х годов абхазские и российские археологи возобновили широкомасштабное изучение древностей Абхазии, где Институт археологии проводил работы совместно с Абхазским институтом гуманитарных исследований и Абхазским государственным музеем.

Могильник Цоухуа VI-IV веков до нашей эры, расположенный в селе Ачандара Бзыбской Абхазии, — один из первых памятников, изучавшихся экспедицией.

Специалисты произвели опись, материал был опечатан и до сегодняшнего дня хранился в Национальном банке Республики, теперь специалистами музея будет определена историческая ценность этой уникальной находки.




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