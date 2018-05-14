"Ачандарский клад" передан в Госмузей Абхазии

Житель села Ачандара Гудаутского района Рустам Чхебелия 31 января 2018 года наткнулся на древнее захоронение, вскапывая землю на своем приусадебном участке.

СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба в присутствии заместителя министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батала Кобахия передал Абхазскому государственному музею предметы старины, найденные жителем села Ачандара Гудаутского района. Об этом сообщает официальный сайт МВД Абхазии.

Житель села Ачандара Рустам Чхебелия 31 января 2018 года, работая на своем приусадебном участке, раскопал древнее захоронение, мужчина о своей находке сообщил главе государства.

По распоряжению президента Абхазии в Ачандару выехал министр внутренних дел в сопровождении следственно-оперативной группы и специалистов экспертно-криминалистического центра МВД.

Осмотр обнаруженных предметов в присутствии представителя Государственного музея Абхазии указал на их археологическую ценность – это фрагменты предметов домашней утвари, женских украшений, рабочих инструментов. Специалистами была произведена предметная опись, материал опечатан и задокументирован для дальнейшего исследования.

© Фото : предоставлено МВД Абхазии Министр внутренних дел передал в Госмузей предметы найденные в селе Ачандара

Директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа заметил, что найденный в Ачандаре могильник с драгоценностями – одно из богатейших захоронений на всем восточном побережье Черного моря.

В могиле лежали останки человека, бронзовый шлем, наконечники, копья и другие украшения. Ученые предполагают, что находка относится к периоду поздней античности и раннему средневековью.

© Фото : инфоцентр "Крымский мост" На месте будущего автоподхода к Крымскому мосту нашли монетный клад

Место, где было найдено захоронение – известный могильник Цоухуа, на котором велись раскопки известными археологами Михаилом Гумба, Аликом Габелия, Александром Скаковым и Аркадием Джопуа.

В начале 2000-х годов абхазские и российские археологи возобновили широкомасштабное изучение древностей Абхазии, где Институт археологии проводил работы совместно с Абхазским институтом гуманитарных исследований и Абхазским государственным музеем.

Могильник Цоухуа VI-IV веков до нашей эры, расположенный в селе Ачандара Бзыбской Абхазии, — один из первых памятников, изучавшихся экспедицией.

Специалисты произвели опись, материал был опечатан и до сегодняшнего дня хранился в Национальном банке Республики, теперь специалистами музея будет определена историческая ценность этой уникальной находки.