Двое из троих: свидетели по делу об убийстве в Гумисте дали показания на суде

В убийстве жителя села Гумиста Рафика Чолакяна и покушении на жизнь его супруги Людмилы Чолакян, которые произошли 5 апреля 2017 года в Сухумском районе, подозревается Эдуард Адлейба. О том, как 14 мая в Верховном суде Абхазии прошло очередное слушание дела, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Очередное слушание по делу об убийстве жителя села Гумиста Рафика Чолакяна и покушении на жизнь его супруги Людмилы Чолакян началось с ходатайства адвокатов подозреваемого Эдуарда Адлейба.

Защита попросила отпустить его под домашний арест под личное поручительство родственников подозреваемого и общественной организации "Абаш".

"В настоящее время срок содержания моего подзащитного под стражей истек. С этого времени мой подзащитный находится под стражей незаконно, без соответствующих на то документов. Хочу отметить, что прокурор не подал заявку на продление содержания Эдуарда Адлейба под стражей. Прошу отпустить моего подзащитного под поручительство. Данные лица будут нести ответственность за моего подзащитного, чтобы он постоянно находился по месту своего проживания, не скрылся от органов суда", – ходатайствовала адвокат подсудимого Инга Габелая.

Но сторона обвинения категорически не согласилась с ходатайством адвокатов Адлейба.

"При рассмотрении дела на предыдущих слушаниях, мы все видели, что подсудимый Адлейба в адрес потерпевших угрожал и оказывал давление. Поэтому мера пресечения содержания под стражей избрана обоснованно. Просим отказать в удовлетворении ходатайства", – сказала прокурор.

© Depositphotos / JanPietruszka Допрошены свидетели по делу об убийстве в селе Гумиста

После долгого совещания за закрытыми дверями суд отказал защите в ходатайстве. Эдуард Адлейба по-прежнему остается под стражей.

Свидетельские показания

Во втором "акте" суд пригласил свидетелей дела. Из трех заявленных на слушание явились только два свидетеля.

Первой на дачу показании пригласили супругу подозреваемого Надю Адлейба. По ее словам, Эдуард Адлейба находился в теплых дружеских отношениях с убитым Рафиком Чолакяном.

"С первого дня я удивляюсь, и сейчас удивительно мне. Никогда не было, чтобы Рафик кого-то спровоцировал. Прекрасно общались. Не знаю, что потом случилось. Мой супруг доброй души человек", – свидетельствовала Надя Адлейба.

Супруга подозреваемого рассказала, что в день убийства лежала дома с температурой, и о том, где был Эдуард Адлейба и как он проводил время она не знала. Утром ушел из дома, вернулся вечером.

"Вечером я его видела, когда он уже спал. Я зашла к нему в комнату, он спал уже, выключила свет и пошла сама спать. По времени, когда это было, не могу точно сказать. Утром следующего дня также не видела. Он рано вставал", – добавила свидетельница Адлейба.

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Второй свидетель дела Эрик Адлейба – сын подозреваемого, не верит в то, что отец совершил убийство соседа Рафика Чолакяна.

"Я не могу даже малейшего какого-то мотива просто даже фантастически придумать для того, чтобы сказать или предположить, что он (Эдуард Адлейба – прим.) имеет какое-либо отношение к этому делу, потому что бывает, даже играя в нарды, у людей бывают дружеские споры, но даже этого не было между отцом и Рафиком", – свидетельствовал Эрик Адлейба.

На вопрос прокурора, хранил ли подозреваемый Эдуард Адлейба в доме огнестрельное оружие, свидетель ответил, что в доме было два вида оружия – автомат и табельный пистолет.

"У нас в сейфе хранится автомат, который бабушка попросила нас хранить после смерти дяди. Автомат лежит в сейфе. Даже бывает, на Новый год люди стреляют из оружия, но мы автоматом не пользовались. И было мое табельное оружие, так как я был госслужащим и имел пистолет. И более я оружия в доме не замечал", – ответил Эрик Адлейба.

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В начале следствия Эдуард Адлейба признался в убийстве Рафика Чолакяна, но позже подозреваемый отказался от показаний. Эрик Адлейба же считает обвинение против Эдуарда Адлейба сфабрикованным следствием.

"Мне следователи позвонили и сказали, что отец во всем признался. Я им сказал, если признался, пусть тогда в лицо мне скажет. Если признался, то я обе руки подниму и скажу, делайте по закону, и что я знать о нем не хочу. Когда я поднялся в кабинет, где сидел отец, спросил у него, делал он что-то или нет. Он мне пожал руку и сказал, что ничего не говорил и не делал", – рассказал сын подозреваемого.

Эрик Адлейба также признался суду, что переписывался с дочерью убитого, но не верит ее словам.

"Я переписывался с Элей, дочерью убитого. Хотел узнать у нее, на самом деле ли мой отец убил Рафика. Она сказала, что, по словам ее матери Людмилы Чолакян, это так. Я просил Элю прислать видеообращение матери, в котором она говорит, что мой отец убил Рафика. Но этого она не сделала. После чего я засомневался в ее показаниях", – добавил свидетель Эрик Адлейба.

Незаявленный свидетель

После показаний двух свидетелей обвинение ходатайствовало о допросе ранее не заявленного свидетеля.

"На прошлом заседаний свидетель отказался от показаний, данных во время следствия. Мы посчитали, что появилась необходимость вызвать следователя Пандолена и допросить его в качестве свидетеля. Явка его обеспечена", – обратилось обвинение к коллегии суда.

Суд удовлетворил ходатайство, и в зал заседания пригласили следователя, который допрашивал свидетеля Хахубия.

"Хахубия Дамей очень четко рассказывает о тех событиях, которые имели место в тот день. В 20.30 Хахубия подошел к постройке, которая находится в метре от домовладения семьи Чолакян. Посмотрев через забор, он увидел, как Эдуард Адлейба выходил из дома Чолакяна. С протоколом свидетель был знаком. После дачи показаний я распечатал протокол и дал на ознакомление Дамею Хахубия. И после ознакомления он сам лично подписал этот протокол", – передал он свидетельские показания Дамея Хахубия.

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На вопрос стороны обвинения, почему Хахубия частично отказался от показаний, данных еще в апреле 2017 года, следователь ответил, что свидетель боялся за собственную безопасность.

"Как и ранее, в ходе дополнительного допроса, который состоялся 12 апреля 2017 года, Хахубия с самого начала не говорил об обстоятельствах, свидетелем которых он явился, так как он остерегался за собственную жизнь. Он боялся каких-либо угроз, либо мести со стороны Адлейба. При допросе Хахубия подозреваемый Эдуард Адлейба еще не был задержан", – пляснил следователь.

После свидетельских показаний Верховный суд назначил следующее слушание на 29 мая.

В убийстве жителя села Гумиста Рафика Чолакяна и покушении на жизнь его супруги Людмилы Чолакян, которые произошли 5 апреля 2017 года в Сухумском районе, подозревается Эдуард Адлейба.

По версии предварительного следствия, Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 5 апреля 2017 года пришел в дом Чолакяна Рафика в селе Гумиста Сухумского района и в результате словесной ссоры из имевшегося у него огнестрельного оружия его убил.

После этого, чтобы скрыть преступление, ударом по голове рукоятью пистолета, в котором уже не было патронов, пытался убить супругу Рафика Чолакяна Людмилу.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 29 мая в 11:00 часов в здании Верховного суда Абхазии.

По сообщению Верховного суда Абхазии, судебное заседание проходит без участия потерпевшей по делу Людмилы Матосян, которая проходит реабилитационный курс лечения в городе Москва после получения тяжелых травм.