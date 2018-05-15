Новый посол России в Абхазии вручил верительные грамоты Раулю Хаджимба

Указ о назначении Алексея Двинянина послом Российской Федерации в Абхазии подписал президент России Владимир Путин 30 марта 2018 года.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новый посол России в Абхазии Алексей Двинянин во вторник 15 мая вручил верительные грамоты президенту Абхазии Раулю Хаджимба.

Глава государства поздравил Алексея Двинянина со вступлением в должность посла России в Абхазии.

"Вы приступаете к известной вам дипломатической работе в новом качестве, во многом именно от вас будет зависеть решение многих задач, стоящих перед нашими странами. Благополучия вам, конструктивной работы в исполнении вашей высокой ответственной миссии", — отметил он.

Глава государства отметил, что в этом году Абхазия будет отмечать 10 лет со дня исторического решения, принятого руководством России в августе 2008 года.

"Решение, которое явилось водоразделом не только в истории Абхазии и Южной Осетии, но и Российского государства", — добавил Хаджимба.

Президент подчеркнул, что за годы после признания Абхазия доказала, что она надежный и ответственный партнер для международного сообщества.

"Абхазия последовательна в своих действиях, направленных на поддержание мира и стабильности в регионе. Абхазия намерена и впредь действовать продуманно и ответственно, демонстрируя необходимость абхазо-российского стратегического партнерства", — подчеркнул президент.

Рауль Хаджимба отметил, что динамика абхазо-российских отношений показывает их активное развитие.

"За десять лет создан правовой фундамент всестороннего сотрудничества, включая договор о стратегическом партнерстве", — заметил глава государства.

По словам президента, сегодня отношения между Абхазией и Россией обретают особое значение.

"Прошедшие годы обозначили непростой путь становления и для самой Российской Федерации, тем не менее Россия сумела подтвердить статус сильной независимой страны", — сказал Хаджимба.

Глава государства подчеркнул, что в Абхазии высоко ценят отношения с Российской Федерацией и придают большое значение всестороннему развитию связей между странами.

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"Нас объединяет не только дружба и взаимопонимание, у нас с вами одно историческое прошлое, неразрывно связанное с ценностями свободы и демократии, стремление дальнейшего процветания наших государств", — отметил он.

Новый посол России в Абхазии Алексей Двинянин признался, что для него большая честь быть послом Российской Федерации в Абхазии.

"Для меня большая честь быть назначенным послом Российской Федерации в Абхазии, в стране, которой я посвятил без малого 13 лет, занимаясь сначала вопросами урегулирования абхазо-грузинского конфликта, а с 26 августа 2008 года, после признания независимости Республики Абхазия, оказывая содействие вашей республике как современному, демократическому и процветающему государству", — сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что будет продолжать линию, основанную на незыблемых двухсторонних договорах.

"Уверен, что союзнические отношения, дружба, взаимопомощь и повышение благосостояния народов наших стран будет продолжено по восходящей линии. Я приложу все усилия для продолжения и всемерного расширения курса данного мне президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", — заключил Двинянин.

Указ о назначении Алексея Двинянина послом Российской Федерации в Абхазии подписал президент России Владимир Путин 30 марта 2018 года. Алексей Двинянин сменил на этом посту Семена Григорьева, руководившего посольством с 2008 года.