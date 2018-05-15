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Выставка, посвященная 125-летию Нестора Лакоба в Государственном музее

Выставка, посвященная 125-летию Нестора Лакоба, открылась в Абхазском госмузее

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Экспозиция новой выставки составлена из экспонатов Государственного историко-мемориального музея Нестора Лакоба - письма, фотографии, тексты воспоминаний о нем.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения государственного и политического деятеля Абхазии Нестора Лакоба, открылась во вторник 15 мая в Абхазском государственном музее.

На выставке были представлены экспонаты Государственного историко-мемориального музея Нестора Лакоба, это письма, фотографии, также письменные воспоминания о Несторе Лакоба представителей литературы и культуры Абхазии.

"Прошло 35 лет со дня открытия музея Нестора Лакоба, во время Отечественной войны народа Абхазии нам пришлось закрыть его. Но с божьей помощью материалы музея сохранились. Очень важно в этот день приветствовать вас сегодня здесь, мы очень довольны тем, что смогли сегодня открыть выставку. Здесь материалы, переданные нам шурином Нестора, они чудом были спасены", — сказала директор Госмузея Нестора Лакоба Людмила Малия.

Выставка, посвященная 125-летию Нестора Лакоба в Государственном музее
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная 125-летию Нестора Лакоба в Государственном музее

Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что судьба музея Нестора Лакоба очень драматична.

"Как сказала Людмила Владимировна, музей создавался 35 лет назад в год 90-летия Нестора Лакоба. Мы очень рады, что в 2016 году по Указу президента музей получил государственный статус. У музея есть замечательное здание, памятник культуры, но запускать новый музей — дело не одного года, и мы очень рады, что музей пошел по просветительскому пути", — подчеркнула она.

Выставка, посвященная 125-летию Нестора Лакоба в Государственном музее
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная 125-летию Нестора Лакоба в Государственном музее

Министр напомнила, что недавно состоялась презентация сайта музея Нестора Лакоба, что стало знаковым событием для всех, кто интересуется историей Абхазии.

"Мы приняли на себя такие обязательства, что до конца года сайт заработал на абхазском и английском языке", — заметила Арсалия.

На выставке состоялась презентация книги "Дочь за отца… отвечает!", которую написала Ирина Вардания, дочь сподвижника Нестора Лакоба Анатолия Вардания. Ряд документов и писем выставки представлены в подлинниках, подписанные и написанные Нестором Лакоба.

В книге Ирина Вардания рассказывает о репрессиях 30-х годов прошлого века, о том, что и ее отец Анатолий Вардания был арестован и расстрелян.

Выставка, посвященная 125-летию Нестора Лакоба в Государственном музее
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выставка, посвященная 125-летию Нестора Лакоба в Государственном музее

На выставке присутствовало руководство республики, ученые, общественность.

Нестор Лакоба – выдающийся государственный деятель Абхазии родился 1 мая 1893 года. Один из лидеров абхазских большевиков, пришедших к власти после изгнания грузинских войск в марте 1921 года. В течение полутора десятка лет был авторитетным и непререкаемым руководителем Абхазии, занимая посты председателя Совнаркома (1922-1930), председателя ЦИК (1930-1936). Он сумел отстаивать политическую дистанцию во взаимоотношениях с Грузией, чем вызвал резкое недовольство в Тбилиси. Ученые полагают, что ряд фактов свидетельствует о том, что его скоропостижная кончина в декабре 1936 года во время пребывания в Тбилиси наступила в результате намеренного отравления. Вскоре после пышных государственных похорон Нестор Лакоба был объявлен "врагом народа", идейным вдохновителем и руководителем "контрреволюционной, националистической организации в Абхазии". Позже был реабилитирован.




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