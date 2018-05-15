Суд над историей: возобновились слушания по иску Леонида Лакербая

В Сухумском городском суде 15 мая состоялось очередное заседание по иску экс-премьера Леонида Лакербая к Министерству образования республики и авторам учебника "История Абхазии с древнейших времен до наших дней" Олегу Бгажба и Станиславу Лакоба. О том, как прошло слушание, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На очередном рассмотрении иска экс-премьера Абхазии Леонида Лакербая к Министерству образования республики и авторам учебника "История Абхазии с древнейших времен до наших дней" Олегу Бгажба и Станиславу Лакоба судья Белла Хасая выслушала показания свидетелей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Суд согласился вызвать "высоких" свидетелей по иску Лакербая

По ходатайству Леонида Лакербая, в здание суда были вызваны "высокие" свидетели: нынешний президент Рауль Хаджимба, экс-президент Александр Анкваб, бывший депутат Ахра Бжания, бывший депутат Даур Аршба, а также рецензент учебника Алик Габелия и методист Ирина Куакуаскир.

Но явились только трое. Методист Ирина Куакуаскир составила методический аппарат к учебнику "История Абхазии с древнейших времен до наших дней".

"Смысл моей работы в том, чтобы составить вопросы и задания к учебнику. Это уже второе издание учебника. Впервые составила методический аппарат к учебнику "История Абхазии с древнейших времен до наших дней" в 2006 году, если учебник переиздается, то процедура упрощается. Ко второму изданию методический аппарат уже практически был подготовлен. Я просто еще раз пересмотрела. Работа по второму изданию была завершена еще тогда, когда Станислав Зосимович (Лакоба – прим.) работал в Совбезе", — рассказала Куакуаскир.

По словам методиста, с резонансным параграфом перед изданием учебника не была ознакомлена.

"Вопросы по этому параграфу составляли авторы учебника", – пояснила она.

Положительная рецензия

Далее в зал заседания пригласили рецензента учебника истории Алика Габелия. В своем отзыве ученый дал положительную оценку изданию.

"Поручение написать рецензию я получил от Министерства образования в устной форме. Письменного обращения не было. В данном случае я дал положительную оценку учебнику. И, получается, рекомендовал учебник к изданию", – сказал свидетель.

Новый параграф, как признался Габелия, он изучал во время написания отзыва. Но тогда фраза: "В сложившейся ситуации 29 мая 2014 года Парламент Абхазии … объявил вотум недоверия премьер-министру Л. Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года …", его "не напрягла".

"Понятно, что я изучал учебник досконально. В то время фраза меня не напрягла. Я на это обратил внимание уже когда начался судебный процесс", – добавил рецензент.

День раздора © Fotolia / Izzetugutmen Дело в чести: суд рассмотрел иск Лакербая к авторам учебника истории

На заседание суда также был вызван бывший депутат Ахра Бжания. Суд приступил к изучению событий 28 февраля 2013 года. Именно в этот день, по утверждению Станислава Лакоба, Леонид Лакербая обещал покинуть пост премьер-министра.

"28 февраля была созвана комиссия в Министерстве обороны республики. Там обсуждались вопросы социально-экономического характера, в частности, об отставке аппарата Кабинета Министров, – рассказал Бжания. – Речь шла о сроках отставки. Итоги встречи я расценил таким образом, что отставка состоится в течение нескольких дней. На этой встрече Станислав Лакоба заявил, что в связи с тем, что это очень сложно осуществить технически и с точки зрения политкорректности – сохранение престижа власти – процесс отставки растянется на месяц. Конечно, я затрудняюсь цитировать все дословно, потому что это было пять лет назад".

По словам Ахры Бжания, 28 февраля 2013 года на заседании в Минобороны Станислав Лакоба вел переговоры с оппозицией и депутатами от лица правительства.

"По нашему восприятию сути встречи, отставка должна была состояться через несколько дней. В день этой встречи, по моей оценке, фактически прозвучала фраза, что Кабинет Министров должен уйти в отставку. Но после встречи этой мысли не нашлось подтверждение. В последующих мероприятиях это ставилось в упрек тогдашней власти", – добавил Бжания.

Дружески-официальная встреча

28 февраля 2013 года в Совбезе состоялась встреча Леонида Лакербая, Станислава Лакоба, Климентия Джинджолия, Давида Пилия и Олега Дамения. На этой встрече Леонид Лакербая обсудил со своими собеседниками политическую ситуацию и отметил, что в течение месяца он разберется в своих делах и подаст в отставку. По утверждению истца, встреча носила исключительно дружеский характер, не велся протокол встречи и не было никаких официальных заявлений. Никакой официальности. Однако остальные участники встречи считают иначе.

"Леонид Иванович (Лакербая – прим.) сказал, что ему надо разобраться в своих делах, разобраться со своим руководством, на это нужен месяц, а после он сказал, что уйдет. Конечно, эта встреча имела официальный характер. Я чувствовал, что нахожусь в здании Администрации президента и естественно мое присутствие носило достаточно официальный характер", – сказал свидетель Давид Пилия.

Это подтвердили два других свидетеля со стороны ответчиков Олег Дамения и Климентий Джинджолия.

После свидетельских показаний судья Белла Хасая вынесла решение о проведении судебной лингвистической экспертизы.

Леонид Лакербая считает ложным утверждением фразу в учебнике "История Абхазии", выпущенном в 2015 году: "В сложившейся ситуации 29 мая 2014 года Парламент Абхазии … объявил вотум недоверия премьер-министру Л. Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года …".

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В судебном иске экс-премьер указал, что никаких обещаний уйти в отставку он не давал, и фраза в учебнике порочит его честь и деловую репутацию.

В сентябре 2016 года во все школы Абхазии поступили новые учебники по истории страны. 13 параграф учебника вызвал возмущение со стороны оппозиционных сил и несогласие с оценкой его авторов в том, что политические события мая 2014 года, приведшие к смене власти, не вышли за рамки конституционного поля.

В результате многотысячного митинга, начавшегося в Абхазии 27 мая 2014 года, президент республики Александр Анкваб подал в отставку с поста 1 июня.

Рауль Хаджимба на тот момент руководил партией "Форум народного единства Абхазии", Даур Аршба и Ахра Бжания также входили в оппозицию.