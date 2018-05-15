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Георгий Гублия

Рауль Хаджимба поздравил поэта и писателя Георгия Гублия с 90-летием

© Sputnik
В Абхазии
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Рауль Хаджимба отметил заслуги Георгия Гублия в развитии национальной литературы, успехи в научной работе и в воспитании студенческой молодежи Абхазского государственного университета.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 15 мая поздравил члена Союзов писателей Республики Абхазия и Российской Федерации, лауреата государственной премии имени Дмитрия Гулиа, профессора Абхазского государственного университета Георгия Гублия с 90-летием. Об этом сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

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"Сердечно поздравляю Вас с 90-летним юбилеем. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия. Вы являетесь представителем нового поколения абхазской литературы 50-х годов, классиков, которые сумели обобщить традиционный творческий опыт. Вы являетесь автором ряда поэтических и прозаических произведений и их сборников. Сумели вложить свой вклад в развитие жанров абхазской драматургии, публицистики, художественного перевода", — говорится в тексте поздравления.

Глава государства отметил, что Георгий Гублия на протяжении многих лет руководил литературно-художественным журналом "Алашара".

"Нельзя не отметить Вашу заслугу в воспитании студенческой молодежи Абхазского государственного университета. Много лет являлись заведующим кафедрой абхазской литературы", — заметил Хаджимба.

Президент подчеркнул, что научная диссертация Гублия посвящена жизни и творческому пути основателя абхазской литературы Дмитрия Гулиа.

"Это монографическое исследование не раз было переиздано и удостоено государственной премии имени Дмитрия Гулиа. Вашему перу принадлежат исторические романы, повести. Особое место в Вашем творчестве занимают труды, посвященные видному государственному деятелю Нестору Аполлоновичу Лакоба, творческому наследию Муты Кове и Жана Ачба. Примите мои самые теплые и искренние пожелания в День Вашего рождения!" — отметил глава государства.

Георгий Гублиа родился 15 мая 1928 года в селе Куланырхуа. Окончив местную школу, он поступил в Тбилисский государственный университет и окончил его в 1954 году.

Публиковать свои произведения Гублиа начал в 1950 году. Кандидат филологических наук, доцент Абхазского государственного университета Георгий Гублиа работал главным редактором литературного журнала "Алашара" и директором книжного издательства "Алашара".

В 2013 году Георгий Гублиа был награжден орденом "Ахьдз-апша" III степени за вклад в развитие художественной литературы и воспитание подрастающего поколения.

Теги:
писатель, поэт, Георгий Гублия, Рауль Хаджимба, Абхазия



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