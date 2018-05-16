Транспортный тупик: в Сухуме забастовали водители маршруток

На рейсы не вышли маршрутные такси Сухума, пассажиры могут передвигаться только на автобусах, троллейбусах или воспользоваться услугами таксистов.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Водители маршрутных такси Сухума объявили забастовку в среду 16 мая.

© Sputnik / Томас Тхайцук Произвол или крайняя мера: как и почему подорожали маршрутки в Сухуме

На рейсы не вышли все маршрутные такси, пассажиры могут передвигаться только на автобусах, троллейбусах или воспользоваться услугами таксистов.

На остановках столицы с утра скопилось большое количество пассажиров в надежде попасть на работу и учебу, автобусы и троллейбусы не справлялись с потоком людей.

"Я пользуюсь общественным транспортом каждый день. Вчера я обратила внимание, что цена за проезд увеличилась до 20 рублей, это можно понять, так как цена на бензин растет", — сказала пассажирка Елена.

Анна Агумава сорок минут простояла на остановке в ожидании транспорта.

"Я учусь в Абхазском государственном университете, поэтому каждый день пользуюсь услугами маршрутных такси", — пояснила она.

Она не согласна с тем, что цена за проезд в маршрутных такси с 15 мая увеличилась на пять рублей.

"Пока я здесь стою проехало несколько троллейбусов, но они были переполнены и поэтому сесть в них было трудно", — отметила Агумава.

Сухумчанка Мадина Тванба выразила надежду на то, что забастовка водителей маршруток скоро завершится.

"Я очень долго стою, никто нам не останавливает, я думаю, что раз забастовка уже объявлена, то вряд ли маршрутчики выйдут в рейсы по старым тарифам", — обеспокоена она.

Тем временем водители маршрутных такси собрались у центрального рынка Сухума.

Водитель Роберт Ашуба огласил требования собравшихся.

"Около трех лет назад мы написали заявление о том, чтобы рассмотрели вопрос поднятия тарифа на проезд в маршрутном такси с 15 до 20 рублей. На наше обращение никто не обратил внимания. Тогда дизтопливо и бензин стоили около 23 рублей, сейчас эта сумма намного больше — цены достигают 36 рублей и выше", — сообщил он.

Помимо этого, добавил он, подорожали запчасти.

© Sputnik Томас Тхайцук Передайте за проезд: подорожает ли транспорт в Сухуме

"Кроме того, цены на продукты питания стали выше. Мы хотим работать, у нас есть семьи, мы хотим их содержать, но с тем тарифом, который есть сейчас, это сделать невозможно. Мы просили о том, чтобы отремонтировали дороги, чтобы наши машины не выходили из строя. Та зарплата, которую получаем, недостаточна, большинство из нас это люди, которые принимали участие в Отечественной войне", — сказал Ашуба.

15 мая водители маршрутных такси, курсирующих от центрального рынка до Нового района, самостоятельно повысили стоимость проезда с 15 до 20 рублей.

Депутаты Сухумского городского Собрания на заседании 24 апреля обсуждали вопрос повышения стоимости проезда в микроавтобусах с 15 до 20 рублей. Тогда было решено создать специальную комиссию для изучения ситуации.

Как сообщила ранее диспетчер Сухумского АТП Инга Кулава, после того как комиссия была сформирована, некоторые ее члены лично встретились с водителями, но к единому знаменателю не пришли.

Тогда водители предупредили, что поднимут тарифы на проезд, не дожидаясь официального разрешения, и дали время до 10 мая.